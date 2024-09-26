Доступный комфорт-класс: какие квартиры нужны омичам?

Каждый из нас стремится проводить время с семьей и друзьями, при этом хочет тратить на дорогу от дома до нужных объектов не более 15–30 минут. В жилом комплексе запроектирован общественный центр, где будут расположены семейный ресторан, банный комплекс с бассейном, магазины, фитнес-зал, аптека и другие предприятия — уезжать ради приятного времяпрепровождения или за покупками будет необязательно.