Доступный комфорт-класс: какие квартиры нужны омичам?

Posted 26 сентября, 05:00
Published 26 сентября, 05:00
Modified 26 сентября, 05:00
Updated 26 сентября, 05:00
Современное понимание комфорта
Стандарты комфортного жилья в последнее время существенно изменились. Сейчас оценивается не только квартира, но и сам комплекс. Особую значимость играет инфраструктура, безопасность, внешний облик и удобства.
Особое отношение к комфорту часто отличает дома комфорт-класса от стандартных. Однако застройщик «Партнер», возводящий в Омске ЖК «Пушкино», позаботился о том, чтобы элементы комфорт-класса присутствовали и в стандартных домах.
А потому все жители ЖК «Пушкино» будут жить в особом комфорте, искусно созданном для жильцов. В квартирах проекта продумали много естественного освещения — каждая квартира наполнена солнечным светом, что способствует улучшению настроения и здоровья жителей.
В каждой квартире позаботились и о микроклимате — использование клапанов инфильтрации воздуха (КИВ) обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха, снижает концентрацию углекислого газа и нормализует влажность в помещениях.
Во дворах будет организовано пространство без машин, что делает территорию более безопасным и комфортным местом для жителей. Также действует Traffic calming — это специальные меры по ограничению автомобильного потока и скорости машин обеспечивают безопасность и уменьшают загрязнение воздуха. Все автомобили жителей будут располагаться на специальных парковочных зонах.
Также одним из главных преимуществ ЖК «Пушкино» является высокий уровень безопасности. Застройщик позаботился о том, чтобы каждый житель чувствовал себя защищенным как внутри, так и снаружи комплекса.
Каждый многоквартирный дом имеет свой закрытый двор, вход в который осуществляется по электронному ключу. Это обеспечивает приватность и спокойствие для жителей. По периметру комплекса установлено видеонаблюдение, доступ к которому имеют все жители.
А входы в парадные расположены на уровне земли, что делает их доступными для всех категорий жителей, включая пожилых людей, семьи с маленькими детьми и маломобильные группы населения.
Красота и авторский стиль
Внешний облик жилого комплекса «Пушкино» также отражает лучший опыт застройщика «Партнер». При создании проекта используются проверенные и беспроигрышные решения в области малоэтажного строительства.
Авторская архитектура, удобные продуманные планировки, безопасные закрытые дворы, обширные парковочные места вдоль границ жилого массива, разнообразная инфраструктура, богатое озеленение, личные социальные и места для отдыха — все это «Пушкино».
В проекте учтены все необходимые аспекты современной жизни: уникальный стиль архитектуры, разнообразная инфраструктура, оригинальные типы жилья, комфорт и ощущение загородного образа жизни в городской среде.
Комплекс строят в уютном скандинавском стиле из экологичных материалов. Дома строятся из силикатного блока «Поревит», который производится из природных компонентов: воды, извести и песка.
Дом и образ жизни
Каждый из нас стремится проводить время с семьей и друзьями, при этом хочет тратить на дорогу от дома до нужных объектов не более 15–30 минут. В жилом комплексе запроектирован общественный центр, где будут расположены семейный ресторан, банный комплекс с бассейном, магазины, фитнес-зал, аптека и другие предприятия — уезжать ради приятного времяпрепровождения или за покупками будет необязательно.
Также особое внимание в «Пушкино» уделяется поддержанию здорового образа жизни. В жилом комплексе предусмотрены разнообразные детские и спортивные площадки, велосипедные дорожки и пешеходные бульвары, а также зоны для активного и спокойного отдыха.
Клуб жильцов — особое место для непринужденного общения и укрепления добрых отношений с соседями. Здесь будут проводиться различные мастер-классы, лекции, творческие вечера, спортивные тренировки, чаепития, а также отмечаться праздники — более 200 мероприятий в год.
Расположение комплекса заслуживает отдельного внимания. «Пушкино» находится в 500 метрах от границы города по Красноярскому тракту, позволяя наслаждаться близостью к природе, при этом сохраняя городской комфорт и инфраструктуру в шаговой доступности.
ЖК «Пушкино» от застройщика «Партнер» — идеальное место для тех, кто ценит качество и спокойствие. Благодаря высокому уровню безопасности, продуманной инфраструктуре и удобному расположению, этот комплекс станет отличным выбором для вашей новой жизни.
Подробная информация о ЖК «Пушкино» — на сайте partner-eco.ru и по телефону: +7 381 255 00 00.
Больше интересного о «Партнере» и его проектах можно узнать в группе в Телеграм.
Застройщик АО «СЗ „Партнер-Строй“, проектная декларация на сайте Наш.дом.рф. Срок сдачи — IV квартал 2025 г.