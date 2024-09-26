Что я делаю с малиной осенью, чтобы получить невероятный урожай: три простых совета

Posted 26 сентября, 09:54
Published 26 сентября, 09:54
Modified 26 сентября, 09:57
Updated 26 сентября, 09:57
Совсем скоро садоводов ждет заслуженный отдых. Самое важное для перед началом межсезонья — позаботиться о кустах малины. Их нужно не только обрезать и укрыть (как сделать это правильно мы рассказали здесь), но и подкормить.
В первый месяц осени малину необходимо подкормить удобрением три раза, перед первой процедурой нужно провести привычные работы — удалить сорняки и высохшие ветки. После этого нужно использовать суперфосфат. На каждый куст полагается по 30 грамм средства.
Второй этап следует начать с подкормки растения сульфатом калия. Вещество нужно развести в следующей пропорции: 30 грамм удобрения на 10 литров горячей воды. На каждый квадратный метр должно приходиться четыре стакана жидкости.
Третье удобрение, в котором малина нуждается в сентябре — зола. Здесь все очень просто: достаточно покрыть грунт небольшим количеством несгоревших древесных остатков и порыхлеть землю. Если выполнить все работы в срок и соблюдать последовательность, в следующем дачном сезоне вы получите невероятный урожай малины.
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