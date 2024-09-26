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Posted 26 сентября, 09:54

Published 26 сентября, 09:54

Modified 26 сентября, 09:57

Updated 26 сентября, 09:57

Что я делаю с малиной осенью, чтобы получить невероятный урожай: три простых совета

Что я делаю с малиной осенью, чтобы получить невероятный урожай: три простых совета

26 сентября 2024, 09:54
Фото: 1MI
Перед заморозками садоводам необходимо провести ряд работ на участке, в том числе позаботиться о будущем урожае. Расскажем о трех удобрениях, в которых малина нуждается в сентябре.

Что делать с малиной перед началом заморозков

Совсем скоро садоводов ждет заслуженный отдых. Самое важное для перед началом межсезонья — позаботиться о кустах малины. Их нужно не только обрезать и укрыть (как сделать это правильно мы рассказали здесь), но и подкормить.

Перед началом Холодов нужно подготовить кустыПеред началом Холодов нужно подготовить кусты
Перед началом Холодов нужно подготовить кусты. Фото: 1MI

Какие удобрения нужны малине осенью

В первый месяц осени малину необходимо подкормить удобрением три раза, перед первой процедурой нужно провести привычные работы — удалить сорняки и высохшие ветки. После этого нужно использовать суперфосфат. На каждый куст полагается по 30 грамм средства.

Второй этап следует начать с подкормки растения сульфатом калия. Вещество нужно развести в следующей пропорции: 30 грамм удобрения на 10 литров горячей воды. На каждый квадратный метр должно приходиться четыре стакана жидкости.

Третье удобрение, в котором малина нуждается в сентябре — зола. Здесь все очень просто: достаточно покрыть грунт небольшим количеством несгоревших древесных остатков и порыхлеть землю. Если выполнить все работы в срок и соблюдать последовательность, в следующем дачном сезоне вы получите невероятный урожай малины.

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#Анастасия Баянова#Новости#КЦ#Дом и сад
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