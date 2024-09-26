Без такой подготовки гортензии не переживут зиму: что необходимо знать садоводам

Корни гортензий располагаются близко к поверхности земли, что делает их уязвимыми к морозам. Укрыть кусты стоит, если в регионе зимой царит нестабильная погода, так вы будете спокойны за растения даже не посещая участок. Это правило относится к молодым гортензиям любых сортов и тем, что недавно пересаживали.