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Posted 26 сентября, 08:56

Published 26 сентября, 08:56

Modified 26 сентября, 11:09

Updated 26 сентября, 11:09

Без такой подготовки гортензии не переживут зиму: что необходимо знать садоводам

Без такой подготовки гортензии не переживут зиму: что необходимо знать садоводам

26 сентября 2024, 08:56
Фото: 1MI
Не все сорта гортензии хорошо переносят морозы, поэтому растения нужно заранее подготовить. Расскажем, что необходимо сделать с цветами в конце дачного сезона.

Гортензии могут не пережить зиму без специальной подготовки, по этой причине, перед тем, как посадить цветы, нужно обратить внимание на особенности конкретного сорта.

Везет тем садоводам, которые выбирают древовидные или метельчатые гортензии. Цветы этих сортов без проблем переносят морозы при должной подготовке.

Зимовка гортензий

Корни гортензий располагаются близко к поверхности земли, что делает их уязвимыми к морозам. Укрыть кусты стоит, если в регионе зимой царит нестабильная погода, так вы будете спокойны за растения даже не посещая участок. Это правило относится к молодым гортензиям любых сортов и тем, что недавно пересаживали.

Гортензии хорошо переносят зиму при должной подготовкеГортензии хорошо переносят зиму при должной подготовке
Гортензии хорошо переносят зиму при должной подготовке. Фото: 1MI

Подготовка к зиме

Сильные кусты гортензии могут без проблем пережить зиму, если заранее позаботиться об их комфорте. Что следует сделать:

  • Подкормить цветы калийно-фосфорными удобрениями;
  • Выстроить правильный режим полива и перестать поливать после прихода заморозков ниже 15 градусов;
  • за 3-4 недели до наступления холодов заняться обрезкой: убрать нижние листья, не менее чем до середины побега.

Укрытие гортензий

Садоводы начинают укрытие после наступления первых заморозков, это делается с помощью двух слоев спанбонда. С приходом сильных холодов, следует обрезать листья, связать побеги и обернуть их уже несколькими слоями. После этого куст укладывают на еловый лапник, фиксируют и покрывают листьями или лапником, сверху накрыв агроволокном.

Источник: belnovosti.by

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