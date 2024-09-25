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Posted 25 сентября, 15:57

Published 25 сентября, 15:57

Modified 25 сентября, 15:59

Updated 25 сентября, 15:59

иллюстрация

Выскочила на «встречку». В ДТП на трассе Тюмень-Омск погибла 16-летняя школьница

25 сентября 2024, 15:57
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В ДТП на западе Омской области погибла 16-летняя девушка

Инспекторы установили, что причиной трагедии стал выезд на встречную полосу: девушка допустила столкновение с «легковушкой» и, потеряв управление, протаранила большегруз.

По данным пресс-центра УМВД по Омской области, информация о трагедии поступила в правоохранительные органы сегодня, 25 сентября, около 17 часов вечера. Как отметил представитель пресс-службы ведомства, ДТП произошло на одном из участков «трассы смерти» Тюмень-Омск в Крутинском районе.

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции смогли установить общую последовательность страшного события: как отмечается, причиной гибели 16-летней девушки, управлявшей мопедом, стал выезд на встречную полосу — школьница задела кузов проезжавшего мимо автомобиля Haval и начала терять управление, что и привело к удару о многотонный грузовик Iveco.

Кадры с места происшествия Кадры с места происшествия
На место происшествия выезжал Валерий Лабзов -прокурор Крутинского районаНа место происшествия выезжал Валерий Лабзов -прокурор Крутинского района
Кадры с места происшествия Кадры с места происшествия
Кадры с места происшествияКадры с места происшествия
Кадры с места происшествия . Фото: Пресс-служба прокуратуры Омской области

Столкновение с грузовиком стало причиной тяжелых травм, от которых несовершеннолетняя погибла на месте происшествия. По факту аварии и гибели ребенка, находившегося за рулем мопеда, была инициирована проверка — ее ход и результаты контролируются прокуратурой Крутинского района.

Напомним, ранее Город55 сообщал о жутком ДТП на трассе Троицкое-Чукреевка: столкновение самосвала КамАЗ с «легковушкой» стало причиной гибели 67-летней пенсионерки и травм 25-летнего водителя грузовика. Инцидент произошел из-за непредоставления преимущества одним из водителей:

Машина всмятку. На омской трассе произошло жуткое ДТП с погибшим
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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Омская область#Прокуратура#Авария#Новости#Трагедия#Гибель#Школьница#Крутинский район#Мопед#Трасса Тюмень-Омск
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