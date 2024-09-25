Выскочила на «встречку». В ДТП на трассе Тюмень-Омск погибла 16-летняя школьница

Posted 25 сентября, 15:57
Published 25 сентября, 15:57
Modified 25 сентября, 15:59
Updated 25 сентября, 15:59
По данным пресс-центра УМВД по Омской области, информация о трагедии поступила в правоохранительные органы сегодня, 25 сентября, около 17 часов вечера. Как отметил представитель пресс-службы ведомства, ДТП произошло на одном из участков «трассы смерти» Тюмень-Омск в Крутинском районе.
Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции смогли установить общую последовательность страшного события: как отмечается, причиной гибели 16-летней девушки, управлявшей мопедом, стал выезд на встречную полосу — школьница задела кузов проезжавшего мимо автомобиля Haval и начала терять управление, что и привело к удару о многотонный грузовик Iveco.
Столкновение с грузовиком стало причиной тяжелых травм, от которых несовершеннолетняя погибла на месте происшествия. По факту аварии и гибели ребенка, находившегося за рулем мопеда, была инициирована проверка — ее ход и результаты контролируются прокуратурой Крутинского района.
Напомним, ранее Город55 сообщал о жутком ДТП на трассе Троицкое-Чукреевка: столкновение самосвала КамАЗ с «легковушкой» стало причиной гибели 67-летней пенсионерки и травм 25-летнего водителя грузовика. Инцидент произошел из-за непредоставления преимущества одним из водителей: