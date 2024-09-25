Выскочила на «встречку». В ДТП на трассе Тюмень-Омск погибла 16-летняя школьница

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции смогли установить общую последовательность страшного события: как отмечается, причиной гибели 16-летней девушки, управлявшей мопедом, стал выезд на встречную полосу — школьница задела кузов проезжавшего мимо автомобиля Haval и начала терять управление, что и привело к удару о многотонный грузовик Iveco.