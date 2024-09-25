«Вода хлещет». Улицу Романенко в Омске затопило канализационными стоками

Posted 25 сентября, 11:47
Published 25 сентября, 11:47
Modified 25 сентября, 11:50
Updated 25 сентября, 11:50
Сегодня днем улицу Романенко в Чкаловском поселке затопило водой. Жидкость сочилась из колодца и продолжает прибывать до сих пор.
«Прямо сейчас стремительными темпами заливает водой улицу Романенко: вода хлещет из колодцев, а значит любимая версия, что это грунтовые воды здесь не проканает», — рассказала местная жительница Александра в паблике «Омский форум».
Омичка сняла происходящее на видео:
Напомним, что недавно из-за аварии на коммунальных сетях кипятком затопило подземный переход у остановки «СибАДИ». Воды было настолько много, что омичи не могли спускаться под землю и шли до ближайшей «зебры». Чтобы исправить ситуацию, бригадам «Тепловой компании» пришлось временно отключить трубопровод.