gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 11:47

Published 25 сентября, 11:47

Modified 25 сентября, 11:50

Updated 25 сентября, 11:50

Улицу Романенко в Омске затопило водой из колодца

«Вода хлещет». Улицу Романенко в Омске затопило канализационными стоками

25 сентября 2024, 11:47
Фото: 1MI

Улицу Романенко в Омске затопило водой из колодца

Жители улицы Романенко столкнулись с неприятной ситуацией: проезжую часть затопило водой из колодца, жидкость продолжает прибывать.

Сегодня днем улицу Романенко в Чкаловском поселке затопило водой. Жидкость сочилась из колодца и продолжает прибывать до сих пор.

«Прямо сейчас стремительными темпами заливает водой улицу Романенко: вода хлещет из колодцев, а значит любимая версия, что это грунтовые воды здесь не проканает», — рассказала местная жительница Александра в паблике «Омский форум».

Омичка сняла происходящее на видео:

СкриншотСкриншот
СкриншотСкриншот
Скриншот. Фото: Телеграм-канал «Омский форум»

Напомним, что недавно из-за аварии на коммунальных сетях кипятком затопило подземный переход у остановки «СибАДИ». Воды было настолько много, что омичи не могли спускаться под землю и шли до ближайшей «зебры». Чтобы исправить ситуацию, бригадам «Тепловой компании» пришлось временно отключить трубопровод.

Вынесли представления. В Омске потопом возле ТЭЦ-5 заинтересовалась прокуратура
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Жалоба#Затопления#Затопление#Жалобы жителей#Затопление дорог
Подпишитесь
Популярное