«Вода хлещет». Улицу Романенко в Омске затопило канализационными стоками

Напомним, что недавно из-за аварии на коммунальных сетях кипятком затопило подземный переход у остановки «СибАДИ». Воды было настолько много, что омичи не могли спускаться под землю и шли до ближайшей «зебры». Чтобы исправить ситуацию, бригадам «Тепловой компании» пришлось временно отключить трубопровод.