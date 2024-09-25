В омской мэрии опровергли повышение стоимости аренды трамваев для экскурсий

Омские паблики в соцсетях заполонили сообщения о том, что популярные трамвайные экскурсии по Омску, позволяющие жителям знакомиться с историей города, скоро отменят из-за резкого увеличения стоимости аренды трамвая. Последняя экскурсия состоится 6 октября, а стоимость на данный момент составляет 950 рублей, рассказали в сообществе организации туров и экскурсий по городу ОМиGO.