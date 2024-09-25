В омской мэрии опровергли повышение стоимости аренды трамваев для экскурсий

Posted 25 сентября, 08:04
Published 25 сентября, 08:04
Modified 25 сентября, 09:33
Updated 25 сентября, 09:33
Омские паблики в соцсетях заполонили сообщения о том, что популярные трамвайные экскурсии по Омску, позволяющие жителям знакомиться с историей города, скоро отменят из-за резкого увеличения стоимости аренды трамвая. Последняя экскурсия состоится 6 октября, а стоимость на данный момент составляет 950 рублей, рассказали в сообществе организации туров и экскурсий по городу ОМиGO.
Тем не менее, в омской мэрии опровергли информацию о повышении стоимости аренды. Как уточнили Городу55, стоимость останется прежней.
«Стоимость аренды трамвайного вагона остается прежней. Предприятие рассматривало возможность увеличения минимального времени предоставления трамвая в аренду, однако отказалось от этого решения. „Электрический транспорт“ заинтересован в дальнейшем продолжении сотрудничества с компанией», — рассказали Городу55 в пресс-службе омской администрации.
Маршрут экскурсии затрагивает такие нетривиальные городские места, как вокзал, ПО «Полет», улица Серова, Казачья Слобода и 16-й Военный городок.