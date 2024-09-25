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Posted 25 сентября, 10:17

Published 25 сентября, 10:17

Modified 25 сентября, 10:26

Updated 25 сентября, 10:26

В Омске ухудшилась ситуация с заболеваемостью детсадовцев

В Омске зафиксирован резкий рост заболеваемости детсадовцев

25 сентября 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney

В Омске ухудшилась ситуация с заболеваемостью детсадовцев

А вот школьники понемногу уходят с дистанционного обучения.

Ситуация с заболеваемостью школьников в Омске стала улучшаться. Городу55 в департаменте образования предоставили последние данные о карантине в образовательных учреждениях.

По информации ведомства, на 25 сентября на карантине из-за заболеваемости ОРВИ находятся 154 класса в 48 школах. Однако дошкольники продолжают все больше заражаться, и ситуация с ними становится хуже. На дистанте находятся 23 группы 20 детских садов.

Напомним, что карантин в классе или группе объявляют, если на больничном находятся больше 20% детей. Образовательный процесс приостанавливают минимум на семь дней.

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#Ольга Скворцова#Образование#Омск#Школьники#ОРВИ#Карантин#Заболеваемость#Детские сады
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