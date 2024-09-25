В Омске зафиксирован резкий рост заболеваемости детсадовцев

Posted 25 сентября, 10:17
Published 25 сентября, 10:17
Modified 25 сентября, 10:26
Updated 25 сентября, 10:26
Ситуация с заболеваемостью школьников в Омске стала улучшаться. Городу55 в департаменте образования предоставили последние данные о карантине в образовательных учреждениях.
По информации ведомства, на 25 сентября на карантине из-за заболеваемости ОРВИ находятся 154 класса в 48 школах. Однако дошкольники продолжают все больше заражаться, и ситуация с ними становится хуже. На дистанте находятся 23 группы 20 детских садов.
Напомним, что карантин в классе или группе объявляют, если на больничном находятся больше 20% детей. Образовательный процесс приостанавливают минимум на семь дней.