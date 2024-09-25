Управленческий состав «Почты России» попал в «Топ-1000 российских менеджеров»

Posted 25 сентября, 15:56
Published 25 сентября, 15:56
Modified 25 сентября, 15:56
Updated 25 сентября, 15:56
Согласно рейтингу по версии Ассоциации менеджеров России и издательского дома «Коммерсантъ», гендиректор компании Михаил Волков занял одну из топовых позиций среди высших руководителей в сфере связи и телекоммуникаций.
Итоги работы за последний год представлены в «Топ-1000 российских менеджеров». Рейтинг включает в себя наиболее профессиональных руководителей страны, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. Рейтинг был сформирован на основе голосования экспертов, в рамках которого топ-менеджеры давали оценку успехам своих коллег. В 2024 году «Топ-1000» вышел в двадцать пятый раз, пишут newizv.ru.
Михаил Волков родом из приморского города Спасска-Дальнего. Он закончил Хабаровскую государственную академию экономики и права (ныне ХГУЭП) по специальности «финансы и кредит». Свою трудовую деятельность он начал в банковской сфере. В начале двухтысячных занимался развитием регионального бизнеса в Альфа-Банке, в 2012 году стал вице-президентом группы ВТБ, руководителем корпоративного бизнеса Москвы и Московской области банка ВТБ. В 2015 году Волков стал членом правления Банка Москвы, а в 2016 году занял пост старшего вице-президента, руководителя департамента региональной сети банка ВТБ.
С 2017 года Михаил Волков начал работать в АО «Почта России» в должности замгендиректора по операционному управлению, а спустя время вошел в состав правления акционерного общества. За годы работы в компании он реализовал клиентоцентричную стратегию. Так, были введены новые стандарты качества работы с клиентами и налажен мониторинг уровня сервиса. Кроме этого, компания внедрила большое количество цифровых решений и упростила клиентский путь.
В 2021 году Волкова пригласили возглавить проект, посвященный выводу на рынок нового оператора государственной лотереи, организованной Минфином. Менее чем за год была разработана стратегия и создана компания с технологичным продуктом и сетью дистрибуции, насчитывающей более 70 000 точек.
В начале 2023 года Правительство РФ назначило Михаила Волкова на должность гендиректора АО «Почта России». Перед новым руководителем поставили задачу оздоровить компанию в максимально короткие сроки.
Сегодня глава компании видит своей задачей создание такой почты, которая стала бы надежным партнером для бизнеса в России и за рубежом и одновременно с этим выполняла бы функции по оказанию социально важных повседневных услуг для населения.
Гендиректор «Почты России» регулярно посещает отделения почтовой связи в регионах и проводит встречи с почтовиками. По его мнению, наиболее важными показателями работы компании являются уровень удовлетворенности клиентов и лояльность работников.
Отметим, что другие представители руководства «Почты России» также попали в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров».