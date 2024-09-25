Управленческий состав «Почты России» попал в «Топ-1000 российских менеджеров»

Итоги работы за последний год представлены в «Топ-1000 российских менеджеров». Рейтинг включает в себя наиболее профессиональных руководителей страны, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. Рейтинг был сформирован на основе голосования экспертов, в рамках которого топ-менеджеры давали оценку успехам своих коллег. В 2024 году «Топ-1000» вышел в двадцать пятый раз, пишут newizv.ru.