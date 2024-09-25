Ученые рассказали, способна ли черная дыра поглотить Солнечную систему

Posted 25 сентября, 10:17
Published 25 сентября, 10:17
Modified 25 сентября, 10:18
Updated 25 сентября, 10:18
Расхожее мнение о черных дырах как о «космических пылесосах» не совсем корректное. Хоть их гравитация и чрезвычайно сильна, если бы черная дыра заменила наше Солнце, Земля бы не была поглощена, а просто стала бы очень холодной, пишет newkhakasiya.online.
Эксперты утверждают, что даже в случае расширения Стрельца A* до размеров, позволяющих поглотить Солнце и его планеты, такое событие крайне маловероятно из-за большой удаленности черной дыры. К тому же ее гравитационное влияние на ближайшие объекты предсказуемо.