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Posted 25 сентября, 10:17

Published 25 сентября, 10:17

Modified 25 сентября, 10:18

Updated 25 сентября, 10:18

Ученые рассказали, способна ли черная дыра поглотить Солнечную систему

Ученые рассказали, способна ли черная дыра поглотить Солнечную систему

25 сентября 2024, 10:17
Фото: 1MI
Исследователи задумались над тем, представляет ли опасность для Солнечной системы сверхмассивная черная дыра Стрелец A*, расположенная в центре нашей галактики Млечный Путь. Все-таки масса этого объекта в четыре миллиона раз превышает массу Солнца.

Расхожее мнение о черных дырах как о «космических пылесосах» не совсем корректное. Хоть их гравитация и чрезвычайно сильна, если бы черная дыра заменила наше Солнце, Земля бы не была поглощена, а просто стала бы очень холодной, пишет newkhakasiya.online.

Эксперты утверждают, что даже в случае расширения Стрельца A* до размеров, позволяющих поглотить Солнце и его планеты, такое событие крайне маловероятно из-за большой удаленности черной дыры. К тому же ее гравитационное влияние на ближайшие объекты предсказуемо.

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