Ученые рассказали, способна ли черная дыра поглотить Солнечную систему

Расхожее мнение о черных дырах как о «космических пылесосах» не совсем корректное. Хоть их гравитация и чрезвычайно сильна, если бы черная дыра заменила наше Солнце, Земля бы не была поглощена, а просто стала бы очень холодной, пишет newkhakasiya.online.