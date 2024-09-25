Причину еще выясняют. Смертельный пожар в омском селе перерос в уголовное дело

Posted 25 сентября, 10:21
Published 25 сентября, 10:21
Modified 25 сентября, 10:25
Updated 25 сентября, 10:25
В омском следкоме возбудили уголовное дело по факту произошедшего в селе Цветнополье смертельного пожара. Трагедия, напомним, унесла жизнь 73-летней пенсионерки и ее 5-летней внучки.
Работа следователей на месте происшествия в Цветнополье Азовского района продолжается. Причину возгорания собираются установить с помощью пожарно-технической экспертизы. Для этого сейчас следователи собирают в сгоревшем доме вещественные доказательства.
Ранее Город55 сообщал, что спастись удалось только трехлетнему мальчику: он вовремя выбежал из горевшего дома.