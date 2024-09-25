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Posted 25 сентября, 10:21

Published 25 сентября, 10:21

Modified 25 сентября, 10:25

Updated 25 сентября, 10:25

Место происшествия в Цветнополье

Причину еще выясняют. Смертельный пожар в омском селе перерос в уголовное дело

25 сентября 2024, 10:21
Фото: Следственный комитет Омской области
Место происшествия в Цветнополье

Омский следком возбудил уголовное дело из-за смертельного пожара в Цветнополье

В результате пожара погибли 73-летняя женщина и ее 5-летняя внучка. Что привело к возгоранию еще предстоит выяснить.

В омском следкоме возбудили уголовное дело по факту произошедшего в селе Цветнополье смертельного пожара. Трагедия, напомним, унесла жизнь 73-летней пенсионерки и ее 5-летней внучки.

Работа следователей на месте происшествия в Цветнополье Азовского района продолжается. Причину возгорания собираются установить с помощью пожарно-технической экспертизы. Для этого сейчас следователи собирают в сгоревшем доме вещественные доказательства.

Видео: Следственный комитет Омской области. Место происшествия в Цветнополье

Ранее Город55 сообщал, что спастись удалось только трехлетнему мальчику: он вовремя выбежал из горевшего дома.

Не спаслись. В страшном пожаре в омском селе погибли пенсионерка и пятилетняя девочка
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