Поехал с открытой дверью. В Омске водителя автобуса лишили прав за падение пассажира

Рассмотрев все обстоятельства дела, судья пришел к выводу, что в результате падения омичка получила травмы средней степени тяжести. Любопытно, что во время заседания водитель полностью отрицал свою вину в происшествии. Однако суд занял сторону пострадавшей и признал его ответственность за инцидент.