Поехал с открытой дверью. В Омске водителя автобуса лишили прав за падение пассажира

Posted 25 сентября, 07:12
Published 25 сентября, 07:12
Modified 25 сентября, 07:14
Updated 25 сентября, 07:14
В омском областном суде одобрили решение Куйбышевского районного суда о лишении прав водителя автобуса за нарушение ПДД, рассказали в пресс-службе. Инцидент произошел 20 марта 2024 года в районе улицы Лобкова, когда водитель, не закрыв двери, начал движение от остановки, что привело к выпадению пассажирки из салона.
Рассмотрев все обстоятельства дела, судья пришел к выводу, что в результате падения омичка получила травмы средней степени тяжести. Любопытно, что во время заседания водитель полностью отрицал свою вину в происшествии. Однако суд занял сторону пострадавшей и признал его ответственность за инцидент.
С учетом предыдущих правонарушений водителя, суд назначил ему строгое наказание — лишение права управления транспортными средствами на срок один год шесть месяцев. Омский областной суд оставил постановление районного суда без изменений. Вернется ли водитель к своей профессии по истечении этого срока — покажет время.
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