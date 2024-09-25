«Они не роботы»: жена капитана «Авангарда» призывает омичей поддержать команду

Posted 25 сентября, 06:36
Published 25 сентября, 06:36
Modified 25 сентября, 06:38
Updated 25 сентября, 06:38
Виолетта Шарипзянова, супруга капитана хоккейного клуба «Авангард» из Омска, поделилась своими мыслями и переживаниями в личном телеграм-канале, обращаясь к болельщикам и жителям города. В своём послании она подчеркнула важность безусловной любви и поддержки, которые, по её мнению, являются основой не только для личных отношений, но и для успеха команды.
«Когда мы жили в Нижнекамске, я искренне любила и поддерживала нашу команду. Это было еще до того, как мы познакомились с Дамиром, — отмечает Виолетта — Я любила её всегда, я восхищалась игрой и тем, как отважно играют мужчины.»
Жена хоккеиста подчеркнула, что в трудные моменты, когда кто-то из близких сталкивается с неудачами, важно не усугублять ситуацию, а поддерживать и вдохновлять. Она призвала болельщиков «Авангарда» проявить веру и оказать поддержку команде, которая, по её словам, нуждается в этом как никогда. Игроки и тренеры, переживая череду поражений, не остаются равнодушными и продолжают бороться за победу, несмотря на бессонные ночи и постоянное напряжение.
В заключение она отметила, что огонь в глазах игроков свидетельствует о том, что они не собираются сдаваться. Для того чтобы этот огонь горел ярче, им необходима любовь и вера болельщиков.
«Команда нуждается в вашей любви! Все мужчины нуждаются в любви, это делает их сильнее!» — такими словами завершила своё послание Виолетта Шарипзянова, призывая всех объединиться ради общей цели и поддержать «Авангард» в непростое время.
Ранее Город55 информировал, что после серии неудач нападающий «Авангарда» Рид Буше дал интервью, в котором поддержал главного тренера команды Сергея Звягина.