«Они не роботы»: жена капитана «Авангарда» призывает омичей поддержать команду

Жена хоккеиста подчеркнула, что в трудные моменты, когда кто-то из близких сталкивается с неудачами, важно не усугублять ситуацию, а поддерживать и вдохновлять. Она призвала болельщиков «Авангарда» проявить веру и оказать поддержку команде, которая, по её словам, нуждается в этом как никогда. Игроки и тренеры, переживая череду поражений, не остаются равнодушными и продолжают бороться за победу, несмотря на бессонные ночи и постоянное напряжение.