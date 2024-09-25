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Posted 25 сентября, 14:06

Published 25 сентября, 14:06

Modified 25 сентября, 14:09

Updated 25 сентября, 14:09

Омской «Тепловой компании» выделили 300 млн из городского бюджета на ремонт сетей

Омской «Тепловой компании» выделили 300 млн из городского бюджета на ремонт сетей

25 сентября 2024, 14:06
Фото: 1MI
По решению прокуратуры АО «Тепловая компания» получит дополнительное финансирование на ремонт городских теплосетей от администрации Омска.

Из бюджета Омска АО «Тепловой компания» получит 300 млн рублей дополнительного финансирования, об этом говорится в проекте изменений в городской бюджет, который был принят сегодня, 25 сентября.

«Компания может потратить их на что угодно, но сейчас самый главный момент — это необходимость работоспособности коммуникаций, чтобы все системы работали бесперебойно, и „Тепловая компания“ эффективно вошла в отопительный сезон», — передает слова депутата горсовета, члена комитета по финансово-бюджетным вопросам Алексея Саяпина РБК Омск.

В таком решении сыграла роль прокуратура. После проверки правоохранители выяснили, что компании не хватает 800 млн рублей для ежегодного ремонта теплосетей и установили, что для проведения необходимых работ нужно дополнительное финансирование.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Тепловая компания#Новости#Тепло
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