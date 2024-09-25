Омской «Тепловой компании» выделили 300 млн из городского бюджета на ремонт сетей

Posted 25 сентября, 14:06
Published 25 сентября, 14:06
Modified 25 сентября, 14:09
Updated 25 сентября, 14:09
Из бюджета Омска АО «Тепловой компания» получит 300 млн рублей дополнительного финансирования, об этом говорится в проекте изменений в городской бюджет, который был принят сегодня, 25 сентября.
«Компания может потратить их на что угодно, но сейчас самый главный момент — это необходимость работоспособности коммуникаций, чтобы все системы работали бесперебойно, и „Тепловая компания“ эффективно вошла в отопительный сезон», — передает слова депутата горсовета, члена комитета по финансово-бюджетным вопросам Алексея Саяпина РБК Омск.
В таком решении сыграла роль прокуратура. После проверки правоохранители выяснили, что компании не хватает 800 млн рублей для ежегодного ремонта теплосетей и установили, что для проведения необходимых работ нужно дополнительное финансирование.