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Posted 25 сентября, 13:28

Published 25 сентября, 13:28

Modified 25 сентября, 13:31

Updated 25 сентября, 13:31

Омские власти решили отложить строительство велодорожки вдоль набережной

Омские власти решили отложить строительство велодорожки вдоль набережной

25 сентября 2024, 13:28
Фото: 1MI
Администрация Омска отменила конкурс на ремонт самой длинной в городе велодорожки, объяснив это изменениями в проекте.

Мэрия Омска решила отложить строительство девятикилометровой велодорожки вдоль набережной Иртыша и отменила конкурс по поиску подрядчика. Информация об этом появилась на портале Госзакупок.

Как стало известно «Новому Омску», приостановить поиски решили из-за внесения изменений в проект. В ближайшее время закупку разместят повторно.

«Принято решение внести изменения в конструктив будущей велодорожки», — сообщили в мэрии.

Напомним, что эта велодорожка должна была стать самой длинной в городе, на ее строительство из бюджета была выделено 7,5 миллионов рублей.

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