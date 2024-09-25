Омские власти решили отложить строительство велодорожки вдоль набережной

Posted 25 сентября, 13:28
Published 25 сентября, 13:28
Modified 25 сентября, 13:31
Updated 25 сентября, 13:31
Мэрия Омска решила отложить строительство девятикилометровой велодорожки вдоль набережной Иртыша и отменила конкурс по поиску подрядчика. Информация об этом появилась на портале Госзакупок.
Как стало известно «Новому Омску», приостановить поиски решили из-за внесения изменений в проект. В ближайшее время закупку разместят повторно.
«Принято решение внести изменения в конструктив будущей велодорожки», — сообщили в мэрии.
Напомним, что эта велодорожка должна была стать самой длинной в городе, на ее строительство из бюджета была выделено 7,5 миллионов рублей.