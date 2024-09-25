Независимый проект «Чистое небо» обнародовал экологический рейтинг городов России

Posted 25 сентября, 07:34
Published 25 сентября, 07:34
Modified 25 сентября, 07:34
Updated 25 сентября, 07:34
В частности, Казань, Санкт-Петербург, Ярославль, Чебоксары и даже Норильск, когда-то возглавлявший экологический антирейтинг, продемонстрировали низкие показатели загрязнения воздуха, составляющие три и менее единиц на кубометр. В то же время Барнаул, Калининград и Кемерово сохраняют статус проблемных с точки зрения экологии, с уровнем загрязнения, достигающим 35-38 единиц на кубометр. Об этом пишут «Новые Известия».
Норильск, ранее известный как один из самых загрязненных городов мира, стал образцом успешной реализации экологических инициатив. Благодаря «Серной программе», реализуемой компанией «Норникель», экологическая ситуация в городе существенно улучшилась, и уровень загрязнения воздуха сейчас составляет всего три единицы на кубический метр. Хотя некоторые скептически относятся к достоверности этих данных, проект «Чистое небо» подтвердил, что замеры проводились в центре города, где ранее подтверждались серьезные проблемы с качеством воздуха.
В ежегодном обзоре Росгидромета отмечается, что Норильск можно исключить из списка загрязненных городов, так как уровень загрязнения воздуха здесь соответствует значению ИЗА>7. По сравнению с 2022 годом объемы выбросов от стационарных источников и диоксида серы здесь снизились на 140 тысяч тонн (8%). «Серная программа» составляет важную часть федерального проекта «Чистый воздух».
Министерство природных ресурсов и экологии проинформировало, что по итогам 2023 года в 12 городах-участниках совокупный объем выбросов опасных загрязняющих веществ сократился на 13,3%, а наибольший эффект получен в некогда загрязненных Новокузнецке, Челябинске, Череповце, Медногорске и Красноярске.