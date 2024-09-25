Норильск, ранее известный как один из самых загрязненных городов мира, стал образцом успешной реализации экологических инициатив. Благодаря «Серной программе», реализуемой компанией «Норникель», экологическая ситуация в городе существенно улучшилась, и уровень загрязнения воздуха сейчас составляет всего три единицы на кубический метр. Хотя некоторые скептически относятся к достоверности этих данных, проект «Чистое небо» подтвердил, что замеры проводились в центре города, где ранее подтверждались серьезные проблемы с качеством воздуха.