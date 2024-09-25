Несет ли опасность новый вирус WELV из Китая

Posted 25 сентября, 18:48
Published 25 сентября, 18:48
Modified 25 сентября, 18:50
Updated 25 сентября, 18:50
Поскольку ученые в России не исключают, что он распространится и на нашей территории, newia задается вопросом: насколько опасен WELV для нас?
Первый зараженный житель Китая был выявлен в связи с обращением по поводу укуса клеща. Он жаловался на повышенную температуру, рвоту и головные боли. Обследование обнаружило в организме пациента неизвестный прежде ортонайровирус. Вызванную им инфекцию назвали WELV — «вирус болотистых мест».
В 2024 году в КНР зафиксировали рост числа эпизодов заболевания. Вирус оказался крайне опасным для людей, поскольку может поражать нервную систему.
При этом российские ученые уверяют: россиянам рано бить тревогу. Риск распространения вируса в России невелик: клещи, вызывающие заражение, ограничены определенным ареалом и не могут попасть на территорию РФ, потому что не умеют перемещаться самостоятельно.
Однако тесные связи России и Китая делают возможным попадание клещей в Россию — чисто теоретически. К тому же на территорию РФ могут попасть зараженные животные или птицы из Поднебесной. Пока Роспотребнадзор отслеживает ситуацию и уверяет, что предпринимает все для защиты граждан. Однако и гражданам следует быть внимательнее и избегать контактов с клещами.