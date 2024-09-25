Несет ли опасность новый вирус WELV из Китая

Однако тесные связи России и Китая делают возможным попадание клещей в Россию — чисто теоретически. К тому же на территорию РФ могут попасть зараженные животные или птицы из Поднебесной. Пока Роспотребнадзор отслеживает ситуацию и уверяет, что предпринимает все для защиты граждан. Однако и гражданам следует быть внимательнее и избегать контактов с клещами.