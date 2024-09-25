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Posted 25 сентября, 06:08

Published 25 сентября, 06:08

Modified 25 сентября, 06:11

Updated 25 сентября, 06:11

Иллюстрация

На первом этаже жилого дома. В Омске за 29 млн продают гостиницу «Полет»

25 сентября 2024, 06:08
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 29 млн выставили на продажу отель «Полет» на первом этаже жилого дома

В гостинице 11 номеров, бар и кухонная зона.

В Омске на улице 7-я Линия, 180 выставили на продажу отель «Полет». Общая площадь помещений составляет 321 квадратный метр. Цена — 29 млн рублей. Гостиница находится на первом этаже жилого дома.

«11 комфортабельных комнат, оборудованные ванными комнатами, телевизором, холодильником, мебелью. Есть оборудованный, выполненной в современном стиле бар, оснащенный всей необходимой электробытовой техникой, мебелью, посудой. Кухонная зона, на которой можно организовать для ваших гостей комплексные завтраки, обеды и ужины, как дополнительный источник дохода», — говорится в объявлении.

Причины продажи готового бизнеса не указаны.

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Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 14,5 млн выставили на продажу банкетный зал «Купеческая усадьба». Развлекательный комплекс находится в Порт-Артуре.

Два зала на 130 мест. В Омске продают развлекательный комплекс за 14,5 млн рублей
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#Евгений Игишев#Бизнес#Недвижимость#Гостиница#Мебель#Кухня#Бар#Услуги#Оборудование#Прибыль#Комфорт
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