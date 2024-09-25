На первом этаже жилого дома. В Омске за 29 млн продают гостиницу «Полет»

Posted 25 сентября, 06:08
Published 25 сентября, 06:08
Modified 25 сентября, 06:11
Updated 25 сентября, 06:11
В Омске на улице 7-я Линия, 180 выставили на продажу отель «Полет». Общая площадь помещений составляет 321 квадратный метр. Цена — 29 млн рублей. Гостиница находится на первом этаже жилого дома.
«11 комфортабельных комнат, оборудованные ванными комнатами, телевизором, холодильником, мебелью. Есть оборудованный, выполненной в современном стиле бар, оснащенный всей необходимой электробытовой техникой, мебелью, посудой. Кухонная зона, на которой можно организовать для ваших гостей комплексные завтраки, обеды и ужины, как дополнительный источник дохода», — говорится в объявлении.
Причины продажи готового бизнеса не указаны.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 14,5 млн выставили на продажу банкетный зал «Купеческая усадьба». Развлекательный комплекс находится в Порт-Артуре.