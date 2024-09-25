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Posted 25 сентября, 09:19

Published 25 сентября, 09:19

Modified 25 сентября, 09:21

Updated 25 сентября, 09:21

Омичи поделились секретами, где этой осенью собрать шиповник

Крупный и сочный. Где жители Омской области собирают шиповник осенью

25 сентября 2024, 09:19
Фото: 1MI

Омичи поделились секретами, где этой осенью собрать шиповник

В Азово и окрестных районах омичи активно собирают шиповник, который в этом году особенно крупный и сочный. Местные жители делятся своими находками.

В последние дни в окрестностях Азово и соседних районах наблюдается настоящий бум на сбор шиповника. Местные жители и дачники активно делятся своими находками и впечатлениями от походов в леса, где, по их словам, в этом году уродился особенно крупный и сочный шиповник.

Одна из местных жительниц отмечает, что в лесах вокруг Азово можно найти отличный крупный шиповник. Она утверждает, что эти ягоды растут в изобилии как вдоль дорог, так и в глубине леса, на расстоянии 5-7 километров до и после населенного пункта.

Фото: Грибы. Грибники Омска и Омской области.

Другой мужчина поделился своим опытом сбора шиповника. Он рассказывает, что недавно отправился в лесополосу, расположенную справа от дороги, в полях сразу за бывшим постом ГАИ на Пушкинской трассе. Мужчина отмечает, что именно в этих местах ему удалось собрать значительное количество ягод.

Омич, завершивший сезон на пасеке, также нашел время для отдыха и сбора даров природы. На обратном пути он остановился в Луговом, где собрал шиповник и ежевику.

Фото: Грибы. Грибники Омска и Омской области.

Местные жители активно используют осенний сезон для сбора шиповника, который растет в изобилии в окрестностях. Ранее Город55 рассказывал омичам, как правильно замораживать ягоды.

Останутся полезными и вкусными: как правильно замораживать ягоды на зиму
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Лес#Дача#Новости#Осень#Природа#Сбор урожая
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