Крупный и сочный. Где жители Омской области собирают шиповник осенью

Одна из местных жительниц отмечает, что в лесах вокруг Азово можно найти отличный крупный шиповник. Она утверждает, что эти ягоды растут в изобилии как вдоль дорог, так и в глубине леса, на расстоянии 5-7 километров до и после населенного пункта.