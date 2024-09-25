Крупный и сочный. Где жители Омской области собирают шиповник осенью

Posted 25 сентября, 09:19
Published 25 сентября, 09:19
Modified 25 сентября, 09:21
Updated 25 сентября, 09:21
В последние дни в окрестностях Азово и соседних районах наблюдается настоящий бум на сбор шиповника. Местные жители и дачники активно делятся своими находками и впечатлениями от походов в леса, где, по их словам, в этом году уродился особенно крупный и сочный шиповник.
Одна из местных жительниц отмечает, что в лесах вокруг Азово можно найти отличный крупный шиповник. Она утверждает, что эти ягоды растут в изобилии как вдоль дорог, так и в глубине леса, на расстоянии 5-7 километров до и после населенного пункта.
Другой мужчина поделился своим опытом сбора шиповника. Он рассказывает, что недавно отправился в лесополосу, расположенную справа от дороги, в полях сразу за бывшим постом ГАИ на Пушкинской трассе. Мужчина отмечает, что именно в этих местах ему удалось собрать значительное количество ягод.
Омич, завершивший сезон на пасеке, также нашел время для отдыха и сбора даров природы. На обратном пути он остановился в Луговом, где собрал шиповник и ежевику.
Местные жители активно используют осенний сезон для сбора шиповника, который растет в изобилии в окрестностях. Ранее Город55 рассказывал омичам, как правильно замораживать ягоды.