Как защитить дачу от грызунов перед холодами: эти советы спасут ваш участок

Также в борьбе с мышами помогают средства, которые можно найти в любом магазине. Как и в случае с тараканами, они представлены в различных видах: порошках, приманках, спреях и других. Однако бороться с грызунами с помощью «химии» следует с осторожностью, особенно тем, у кого в доме есть домашние питомцы или маленькие дети.