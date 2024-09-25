Как защитить дачу от грызунов перед холодами: эти советы спасут ваш участок

Posted 25 сентября, 09:33
Published 25 сентября, 09:33
Modified 25 сентября, 09:41
Updated 25 сентября, 09:41
Именно осенью возрастает вероятность встретить на садовом участке мышь, а иногда целую мышиную семью. Только с виду они не представляют опасности, на самом же деле могут являться переносчиками опасных болезней, грызть провода и уничтожать урожай.
Многие уверены, что грызунов привлекает беспорядок, но это не так. Они могут пробраться в любой дом через небольшие щели и отверстия. Часто мыши приходят из подвала, чердака или кладовки. Чтобы максимально обезопасить жилье, необходимо заделать все отверстия.
Если вы хотите избавиться от мышей, необходимо тщательно следить за хранящимся в доме урожаем. Грызунов привлекает запах гнили, поэтому, если овощи или фрукты начали портиться и вы не убрали их вовремя, в жилище могут нагрянуть нежданные гости.
Также в борьбе с мышами помогают средства, которые можно найти в любом магазине. Как и в случае с тараканами, они представлены в различных видах: порошках, приманках, спреях и других. Однако бороться с грызунами с помощью «химии» следует с осторожностью, особенно тем, у кого в доме есть домашние питомцы или маленькие дети.
Эффективное действие в этом вопросе показывает и ультразвуковой отпугиватель, который излучает волны, заставляющие мышей покинуть дом. Такой прибор можно найти в специализированных магазинах или на маркетплейсах.
Кроме того, мыши, как и кухонные жучки, о которых мы рассказывали ранее, не любят сильные запахи, например, спирта или уксуса. Можно обработать каким-то из резко пахнущих средств кусочки ткани и положить их в места, где чаще всего обитают грызуны.
Источник: ogorod.ru