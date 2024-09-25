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Posted 25 сентября, 04:28

Published 25 сентября, 04:28

Modified 25 сентября, 04:42

Updated 25 сентября, 04:42

Иллюстрация

Главный прокурор Омска готовится к должности пермского заместителя

25 сентября 2024, 04:28
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске главный прокурор готовится к переезду в Пермь

Его коллега собирается переехать в Крым, где продолжит работу в привычной сфере.

Главный прокурор города Омска Павел Попов готовится к новой должности в другом городе. Как сообщают «Коммерческие вести», Попов поедет работать в Пермь заместителем прокурора Пермского края.

Заместитель прокурора Омска Дмитрий Егоров тоже готовится к переезду из Сибири в более теплые края. Он станет зампрокурора Республики Крым. По информации издания, он может даже стать первым заместителем, хотя сейчас эту должность занимает Павел Смагоринский. В свое время он уехал сюда из Новосибирской области, где работал зампрокурором.

Напомним, 20 сентября министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа поделился важной новостью в своем Telegram-канале: на встрече в Русско-Полянском районе был представлен новый исполняющий обязанности главы района Евгений Мурашов. Ранее Город55 также писал о назначении нового замдиректора в департаменте архитектуры и градостроительства. Это кресло займет Ольга Дерябина.

На повышение после выговора. В омском депархитектуры назначили нового замдиректора
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#Общество#Омск#Прокурор#Новости#Новосибирская область#Пермь#Пермский край
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