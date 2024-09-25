Главный прокурор Омска готовится к должности пермского заместителя

Posted 25 сентября, 04:28
Published 25 сентября, 04:28
Modified 25 сентября, 04:42
Updated 25 сентября, 04:42
Главный прокурор города Омска Павел Попов готовится к новой должности в другом городе. Как сообщают «Коммерческие вести», Попов поедет работать в Пермь заместителем прокурора Пермского края.
Заместитель прокурора Омска Дмитрий Егоров тоже готовится к переезду из Сибири в более теплые края. Он станет зампрокурора Республики Крым. По информации издания, он может даже стать первым заместителем, хотя сейчас эту должность занимает Павел Смагоринский. В свое время он уехал сюда из Новосибирской области, где работал зампрокурором.
Напомним, 20 сентября министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа поделился важной новостью в своем Telegram-канале: на встрече в Русско-Полянском районе был представлен новый исполняющий обязанности главы района Евгений Мурашов. Ранее Город55 также писал о назначении нового замдиректора в департаменте архитектуры и градостроительства. Это кресло займет Ольга Дерябина.