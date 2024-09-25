Главный прокурор Омска готовится к должности пермского заместителя

Заместитель прокурора Омска Дмитрий Егоров тоже готовится к переезду из Сибири в более теплые края. Он станет зампрокурора Республики Крым. По информации издания, он может даже стать первым заместителем, хотя сейчас эту должность занимает Павел Смагоринский. В свое время он уехал сюда из Новосибирской области, где работал зампрокурором.