Эксперт рассказала, что необходимо посадить в теплице до конца дачного сезона

Перед посевом нужно удалить из почвы остатки растений и другой мусор, а также избавиться от опор и подвязок. После этого можно приступать в перекапыванию почвы и посеву, расчет семян производится в следующей пропорции: 10 грамм на 1 квадратный метр земли. Финальный этап — разрыхлите грядку граблями, а весной перекопайте остатки горчичных всходов.