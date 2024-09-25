Эксперт рассказала, что необходимо посадить в теплице до конца дачного сезона

Posted 25 сентября, 10:25
Published 25 сентября, 10:25
Modified 25 сентября, 10:28
Updated 25 сентября, 10:28
Теплица требует внимания круглый год, но особенно важный процесс — правильно подготовить ее к наступлению холодов и окончанию дачного сезона. Главное, что нужно сделать, это привести в порядок почву и высевать сидераты.
При посеве сидеративных культур не обойтись без правил севооборота, в нашем случае для проведения работ понадобится белая горчица — отличный разрыхлитель почвы, который хорошо растет и улучшает качество земли.
«Считается, что она хорошо растет несмотря на то, какие предшественники росли до нее в почве», — отметила ученый агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
Белая горчица — наиболее простой способ подготовить теплицу к зиме без лишних трат и труда. Еще один ее большой плюс заключается в том, что, помимо насыщения почвы полезными веществами, она защищает ее от распространения грибка.
«Еще один положительный момент — это запах, который не терпят многие насекомые-вредители и их личинки. К тому же корни горчицы глубоко разрыхлят почву, что улучшает насыщение ее кислородом, а густые всходы не позволяют разрастись сорнякам», — добавила эксперт.
Перед посевом нужно удалить из почвы остатки растений и другой мусор, а также избавиться от опор и подвязок. После этого можно приступать в перекапыванию почвы и посеву, расчет семян производится в следующей пропорции: 10 грамм на 1 квадратный метр земли. Финальный этап — разрыхлите грядку граблями, а весной перекопайте остатки горчичных всходов.
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Источник: belnovosti.by