Ефимов: Еще 6000 москвичей переедут в новостройки в рамках программы реновации

Posted 25 сентября, 11:36
Published 25 сентября, 11:36
Modified 25 сентября, 11:37
Updated 25 сентября, 11:37
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Одиннадцать новостроек были переданы жильцам в сентябре. В них переедут около шести тысяч человек. Большинство новых многоквартирных домов расположены на востоке города. Владимир Ефимов пояснил, что новые здания, построенные в рамках программы реновации, находятся в шести административных округах. Так, Восточный административный округ включает в себя четыре жилых комплекса, а Западный и Юго-Восточный — по две новостройки. Еще по одному дому было сдано в Центральном, Южном и Северном административных округах. Всего для заселения было подготовлено более 2800 квартир, пишет mos.ru.
На придомовых территориях обустроены площадки для детей и спортивные площадки. Также здесь имеются удобные зоны отдыха. Каждый жилой комплекс был спроектирован с учетом принципа доступности для всех. Это означает, что здесь предусмотрен въезд для жильцов с колясками и маломобильных граждан. Помещения на первых этажах предназначены для размещения торговых точек и объектов сферы услуга, а также другой необходимой инфраструктуры.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что программа реновации включает в себя переселение жителей двадцати пяти старых домов. Жители Москвы переезжают в пределах своих районов. Овчинский пояснил, что переселение позволит улучшить транспортную доступность для некоторых граждан. Например, новоселы в Нагорном районе, которые переезжают в дом на Электролитном проезде, будут жить всего в трех минутах ходьбы от станции метро «Нагорная».
Переселение осуществляется поэтапно. Сейчас переезжают жители четырех старых домов в Нагорном районе и двух домов Войковского района. Кроме того, началось переселение жителей двух домов в Фили-Давыдкове и двух домов в Люблине. В Пресненском и Восточном районах начали расселять по одному дому.
Напомним, в августе 2017 года была утверждена программа реновации, в рамках которой планируется переселение примерно 1 миллиона человек, проживающих в 5176 старых домов.