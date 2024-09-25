Ефимов: Еще 6000 москвичей переедут в новостройки в рамках программы реновации

Одиннадцать новостроек были переданы жильцам в сентябре. В них переедут около шести тысяч человек. Большинство новых многоквартирных домов расположены на востоке города. Владимир Ефимов пояснил, что новые здания, построенные в рамках программы реновации, находятся в шести административных округах. Так, Восточный административный округ включает в себя четыре жилых комплекса, а Западный и Юго-Восточный — по две новостройки. Еще по одному дому было сдано в Центральном, Южном и Северном административных округах. Всего для заселения было подготовлено более 2800 квартир, пишет mos.ru.