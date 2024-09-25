gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 10:28

Published 25 сентября, 10:28

Modified 25 сентября, 15:11

Updated 25 сентября, 15:11

Иллюстрация

Без нарушения закона: что нужно знать садоводам, чтобы продавать дачный урожай

25 сентября 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Часто садоводы выращивают урожай не только для собственных нужд, но и для торговли. Расскажем, что нужно знать, чтобы продавать урожай законно.

Как начать продавать урожай

Многие садоводы выращивают овощи и фрукты не только для личных нужд, но и для продажи, однако не многие знают условия торговли урожаем. Их не так много, как может показаться, не понадобится даже регистрация ИП.

Есть лишь два пункта, которые необходимо учитывать при желании заниматься продажей выращенных культур. Во-первых, размер вашего участка не может превышать 50 соток, во-вторых — вы должны сами выращивать урожай и не нанимать для помощи третьих лиц.

Если какое-то из этих условий будет нарушено, придется регистрироваться как индивидуальный предприниматель и платить соответствующий налог.

Чтобы продавать урожай не нужно быть ИПЧтобы продавать урожай не нужно быть ИП
Чтобы продавать урожай не нужно быть ИП. Фото: 1MI

Что еще пригодится

Проблем также позволит избежать заранее взятая справка о размере вашего участка, пишет портал Роскачество. Ее можно запросить у органа местного самоуправления или садового товарищества. Чтобы ее получить, нужно составить заявление в свободной форме, единого шаблона нет. Обновлять такой документ придется каждый год.

Перед началом торговли лучше оформить справкуПеред началом торговли лучше оформить справку
Перед началом торговли лучше оформить справку. Фото: Изображение Midjourney

Где можно продавать свой урожай

Чаще всего дачники продают урожай на окраинах деревень, обочинах трасс и других местах, где можно встретить людей и проезжающие мимо машины. Мало кто знает, но такая торговля в России недопустима по закону. Если вас застанут за продажей овощей рядом с автодорогой, можно получить штраф от 500 до 2 000 рублей.

Законно продавать урожай можно в следующих местах:

  • На сезонных ярмарках (для участия нужно будет связаться с организатором)
  • На рынках, где есть специальные места для дачников
  • На оптовых базах
Читайте также:
Эксперт рассказала, что необходимо посадить в теплице до конца дачного сезонаКак защитить дачу от грызунов перед холодами: эти советы спасут ваш участокНе выращивай, если не хочешь под суд: за какие растения на участке грозит статья
Сбор урожая на даче и огороде: общие правила, советы и сроки
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Новости#КЦ#Дом и сад
Подпишитесь
Популярное