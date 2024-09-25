Без нарушения закона: что нужно знать садоводам, чтобы продавать дачный урожай

Posted 25 сентября, 10:28
Published 25 сентября, 10:28
Modified 25 сентября, 15:11
Updated 25 сентября, 15:11
Многие садоводы выращивают овощи и фрукты не только для личных нужд, но и для продажи, однако не многие знают условия торговли урожаем. Их не так много, как может показаться, не понадобится даже регистрация ИП.
Есть лишь два пункта, которые необходимо учитывать при желании заниматься продажей выращенных культур. Во-первых, размер вашего участка не может превышать 50 соток, во-вторых — вы должны сами выращивать урожай и не нанимать для помощи третьих лиц.
Если какое-то из этих условий будет нарушено, придется регистрироваться как индивидуальный предприниматель и платить соответствующий налог.
Проблем также позволит избежать заранее взятая справка о размере вашего участка, пишет портал Роскачество. Ее можно запросить у органа местного самоуправления или садового товарищества. Чтобы ее получить, нужно составить заявление в свободной форме, единого шаблона нет. Обновлять такой документ придется каждый год.
Чаще всего дачники продают урожай на окраинах деревень, обочинах трасс и других местах, где можно встретить людей и проезжающие мимо машины. Мало кто знает, но такая торговля в России недопустима по закону. Если вас застанут за продажей овощей рядом с автодорогой, можно получить штраф от 500 до 2 000 рублей.
Законно продавать урожай можно в следующих местах: