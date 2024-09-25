Без нарушения закона: что нужно знать садоводам, чтобы продавать дачный урожай

Чаще всего дачники продают урожай на окраинах деревень, обочинах трасс и других местах, где можно встретить людей и проезжающие мимо машины. Мало кто знает, но такая торговля в России недопустима по закону. Если вас застанут за продажей овощей рядом с автодорогой, можно получить штраф от 500 до 2 000 рублей.