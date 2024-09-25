19 аварий за сутки: Омск продолжает замерзать в начале отопительного сезона

Сегодня, 25 сентября, 21 бригада активно чинит теплосети по всему городу. В Центральном округе работы идут на улицах 20 лет РККА и Ильинской, в Советском — на проспекте Мира и улице Нефтезаводской, в Ленинском — на улице Масленникова и проспекте К. Маркса, а в Кировском — на проспекте Комарова и улице 70 лет Октября. Также капитальный ремонт проходит в микрорайоне «Золотые купола» и в посёлках Черемушки и Крутая Горка.