19 аварий за сутки: Омск продолжает замерзать в начале отопительного сезона

Posted 25 сентября, 07:36
Published 25 сентября, 07:36
Modified 25 сентября, 08:02
Updated 25 сентября, 08:02
В Омске начался отопительный сезон, но он уже заставил многих жителей замерзнуть. За сутки в городе произошло 19 аварий на теплосетях, из-за чего без горячего водоснабжения остались 402 дома. Жалобы на раскопанные трубы и холод в домах появляются ежедневно.
«Старый Кировск нет отопления, и навряд ли скоро будет, в декабре как вскрыли трубы и до сих пор все разрыто стоит и когда будет делаться», — пожаловалась Городу55 омичка Татьяна.
«На улице и дома холод. Приходиться спасаться обогревателями, чтобы хоть как-то согреться», — поделилась другая жительница Омска.
Тем не менее за последние сутки 23 бригады, состоящие из 69 рабочих, успешно устранили 19 повреждений на тепловых сетях города. Благодаря их усилиям, горячая вода вернулась в 113 домов и учреждений, расположенных по различным адресам. Со старта отопительного сезона в Омске прошло всего три дня, ведутся пусконаладочные работы, поэтому отопление в домах появляется не так быстро, как хотелось бы омичам.
Сегодня, 25 сентября, 21 бригада активно чинит теплосети по всему городу. В Центральном округе работы идут на улицах 20 лет РККА и Ильинской, в Советском — на проспекте Мира и улице Нефтезаводской, в Ленинском — на улице Масленникова и проспекте К. Маркса, а в Кировском — на проспекте Комарова и улице 70 лет Октября. Также капитальный ремонт проходит в микрорайоне «Золотые купола» и в посёлках Черемушки и Крутая Горка.
Однако, несмотря на все усилия, предприятие сталкивается с нехваткой квалифицированного персонала. Особенно востребованы специалисты рабочих специальностей: слесари по обслуживанию тепловых сетей, газоэлектросварщики, водители различных категорий и мастера производственных участков.
Напомним, что по поручению губернатора Виталия Хоценко, отопление появилось уже в 25 районах Омской области. Тепло также начало поступать в 2 896 жилых домов и 2 158 социальных учреждений.