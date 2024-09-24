«Застряли» в бюрократии. Открытие таблички в память о Летове в Омске откладывается

Открытие мемориальной таблички отложено на неопределенный срок. Несмотря на то, что табличка уже получила одобрение топонимической комиссии, ее установка оказалась под вопросом. Оказывается, табличку решили рассматривать не просто как памятный знак, а как «арт-объект», и теперь ее судьба висит на решении художественно-экспертного совета при мэре Омска.