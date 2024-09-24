«Застряли» в бюрократии. Открытие таблички в память о Летове в Омске откладывается

Posted 24 сентября, 07:44
Published 24 сентября, 07:44
Modified 24 сентября, 07:46
Updated 24 сентября, 07:46
На родине легендарного Егора Летова, основателя группы «Гражданская Оборона», прошел масштабный фестиваль, посвященный его творчеству. В рамках мероприятия были проведены концерты, выставки, лекции, посвященные жизни и творчеству музыканта. Помимо этого было запланировано открытие мемориальной таблички в доме Летова. Однако на пути встала непроходимая преграда — бюрократия.
Открытие мемориальной таблички отложено на неопределенный срок. Несмотря на то, что табличка уже получила одобрение топонимической комиссии, ее установка оказалась под вопросом. Оказывается, табличку решили рассматривать не просто как памятный знак, а как «арт-объект», и теперь ее судьба висит на решении художественно-экспертного совета при мэре Омска.
Напомним, что 10 сентября в родном городе Егора Летова состоялись различные мероприятия в честь дня рождения знаменитого музыканта.