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Posted 24 сентября, 12:57

Published 24 сентября, 12:57

Modified 24 сентября, 13:00

Updated 24 сентября, 13:00

Иллюстрация

Выдворят из России. В Омской области снова обнаружили нелегальных мигрантов

24 сентября 2024, 12:57
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В Омской области полицейские обнаружили трех нелегальных мигрантов

В Омской области прошла проверка миграционного законодательства, в ходе нее правоохранители выявили более ста нарушений и обнаружили трех иностранцев, которые находились в регионе незаконно.

Омские полицейские провели проверку миграционного законодательства на более чем 1 000 объектах: в местах проживания иностранцев, на объектах сельского хозяйства, торговли и обслуживания.

В результате было выявлено 131 нарушение: 33 мигранта нарушили режим пребывания в РФ, 53 — нарушили правила проживания в стране, 15 — не соблюдали иммиграционные правила, 14 — совершали махинации во время миграционного учета, еще семь занимались незаконным трудом. Сумма штрафов составила более 200 000 рублей.

Кроме того, правоохранители обнаружили трех иностранцев, незаконно живущих в Омской области. Они будут обязаны уехать из России.

Напомним, что ранее стало известно о более чем сотне мигрантов, работающих в медучреждениях региона. Как сообщили в региональном минздраве, иностранные специалисты составляют 0,5% от общего числа медработников.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Мигранты#Нелегальные мигранты#Миграционное законодательство
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