Выдворят из России. В Омской области снова обнаружили нелегальных мигрантов

Posted 24 сентября, 12:57
Published 24 сентября, 12:57
Modified 24 сентября, 13:00
Updated 24 сентября, 13:00
Омские полицейские провели проверку миграционного законодательства на более чем 1 000 объектах: в местах проживания иностранцев, на объектах сельского хозяйства, торговли и обслуживания.
В результате было выявлено 131 нарушение: 33 мигранта нарушили режим пребывания в РФ, 53 — нарушили правила проживания в стране, 15 — не соблюдали иммиграционные правила, 14 — совершали махинации во время миграционного учета, еще семь занимались незаконным трудом. Сумма штрафов составила более 200 000 рублей.
Кроме того, правоохранители обнаружили трех иностранцев, незаконно живущих в Омской области. Они будут обязаны уехать из России.
Напомним, что ранее стало известно о более чем сотне мигрантов, работающих в медучреждениях региона. Как сообщили в региональном минздраве, иностранные специалисты составляют 0,5% от общего числа медработников.