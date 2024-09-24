Выдворят из России. В Омской области снова обнаружили нелегальных мигрантов

В результате было выявлено 131 нарушение: 33 мигранта нарушили режим пребывания в РФ, 53 — нарушили правила проживания в стране, 15 — не соблюдали иммиграционные правила, 14 — совершали махинации во время миграционного учета, еще семь занимались незаконным трудом. Сумма штрафов составила более 200 000 рублей.