gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 07:47

Published 24 сентября, 07:47

Modified 24 сентября, 11:46

Updated 24 сентября, 11:46

Еще год назад у дороги был газон

В центре Омска газон закатали в асфальт. Объясняем причину

24 сентября 2024, 07:47
Фото: yandex.ru/maps
Еще год назад у дороги был газон

Газон у здания Заксобрания в центре Омска закатали в асфальт

В администрации Омска пояснили, что на участке скапливалось много грязи, и трава не могла расти вблизи дороги.

У омичей вновь возникли вопросы к городскому УДХБ. На этот раз не все горожане поняли, зачем потребовалось асфальтировать прибордюрный газон возле здания Заксобрания по Красному Пути. Жалоба появилась в телеграм-канале депутата Госдумы Оксаны Фадиной.

Теперь на месте газона «красуется» асфальтТеперь на месте газона «красуется» асфальт
Теперь на месте газона «красуется» асфальт. Фото: Амир Хабибулин. Телеграм-канал Оксаны Фадиной

В администрации сообщили, что на этом участке у дороги скапливалась грязь, поэтому и решили сделать выбор в пользу асфальта.

«К сожалению, газон подобной ширины не является эффективным барьером для пыли, распространяющейся с дороги», — отметили в мэрии.

Газон небольшого размера вблизи дороги с интенсивным движением постоянно подвергался негативному воздействию. Не способствовало росту травы и промерзание земли зимой. Представители службы озеленения каждый год сеяли газон на этом месте, но желаемого эффекта им так и не удалось достичь. Ответ однако удовлетворил далеко не всех омичей.

«Срочно заасфальтировать все газоны Омска и грязи станет меньше?! А может устраивать газоны, зоны насаждений так, чтобы „грязь“ с них не попадала на тротуары и проезжую часть? Может поливать дождеванием, а не „пожарной струей“?» — поинтересовался омич.

Напомним, что благоустройство часто становится объектом критики. Недавно Город55 рассказывал про новый появившийся сквер, который пока, правда, выглядит совсем не зеленым.

Возникли вопросы. Рядом с «Маяковским» в центре Омска хотят вырубить десятки деревьев
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Омск#Благоустройство#Жалобы#Асфальт#Новости#Газон
Подпишитесь
Популярное