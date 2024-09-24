В центре Омска газон закатали в асфальт. Объясняем причину

Posted 24 сентября, 07:47
Published 24 сентября, 07:47
Modified 24 сентября, 11:46
Updated 24 сентября, 11:46
У омичей вновь возникли вопросы к городскому УДХБ. На этот раз не все горожане поняли, зачем потребовалось асфальтировать прибордюрный газон возле здания Заксобрания по Красному Пути. Жалоба появилась в телеграм-канале депутата Госдумы Оксаны Фадиной.
В администрации сообщили, что на этом участке у дороги скапливалась грязь, поэтому и решили сделать выбор в пользу асфальта.
«К сожалению, газон подобной ширины не является эффективным барьером для пыли, распространяющейся с дороги», — отметили в мэрии.
Газон небольшого размера вблизи дороги с интенсивным движением постоянно подвергался негативному воздействию. Не способствовало росту травы и промерзание земли зимой. Представители службы озеленения каждый год сеяли газон на этом месте, но желаемого эффекта им так и не удалось достичь. Ответ однако удовлетворил далеко не всех омичей.
«Срочно заасфальтировать все газоны Омска и грязи станет меньше?! А может устраивать газоны, зоны насаждений так, чтобы „грязь“ с них не попадала на тротуары и проезжую часть? Может поливать дождеванием, а не „пожарной струей“?» — поинтересовался омич.
Напомним, что благоустройство часто становится объектом критики. Недавно Город55 рассказывал про новый появившийся сквер, который пока, правда, выглядит совсем не зеленым.