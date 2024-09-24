В центре Омска газон закатали в асфальт. Объясняем причину

Газон небольшого размера вблизи дороги с интенсивным движением постоянно подвергался негативному воздействию. Не способствовало росту травы и промерзание земли зимой. Представители службы озеленения каждый год сеяли газон на этом месте, но желаемого эффекта им так и не удалось достичь. Ответ однако удовлетворил далеко не всех омичей.