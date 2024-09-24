В рамках конференции «Агроинвестор» эксперты рассмотрят будущее агробизнеса в РФ

Posted 24 сентября, 18:58
Published 24 сентября, 18:58
Modified 24 сентября, 18:58
Updated 24 сентября, 18:58
В центре обсуждения будут актуальные вопросы развития агросектора, такие как оценка урожая текущего года, сценарии развития растениеводческой отрасли, перспективы выпуска и применения российской агротехники, а также обеспеченность сектора семенами и средствами защиты растений (СЗР). Об этом сообщает NewsNN.
Конференция должна стать значимой площадкой для изучения современных трендов в сельскохозяйственной отрасли, включая агрострахование, влияние климатических изменений на растениеводство и инвестиции в биотехнологии. Среди спикеров — представители Министерства сельского хозяйства, Института конъюнктуры аграрного рынка, Российского зернового союза и других ведущих организаций. Мероприятие состоится при поддержке медиахолдинга 1MI.
Стоит отметить, что ежегодно конференция собирает до 150 представителей компаний, обрабатывающих до шести миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий, крупнейших агропроизводителей, участников рынков техники и оборудования, семян, СЗР и удобрений. В течение дня участников ожидает насыщенная деловая программа, эксклюзивные прогнозы и оценки от ведущих отраслевых экспертов, а также возможность неформального общения.