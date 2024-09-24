В рамках конференции «Агроинвестор» эксперты рассмотрят будущее агробизнеса в РФ

В центре обсуждения будут актуальные вопросы развития агросектора, такие как оценка урожая текущего года, сценарии развития растениеводческой отрасли, перспективы выпуска и применения российской агротехники, а также обеспеченность сектора семенами и средствами защиты растений (СЗР). Об этом сообщает NewsNN.