В Омске официально ликвидировали ресторан «Летур», которым владел Леван Турманидзе

В Омске официально зарегистрировали процесс ликвидации ООО «Ресторан Летур». Компания основана почти 20 лет назад, но этим бизнесом никто не занимался много лет. Соответствующие выводы можно сделать из данных, опубликованных на сайте «Руспрофиль». Процесс ликвидации зарегистрирован 16 сентября в ЕГРЮЛ. Статус компании изменили на «ликвидирована».