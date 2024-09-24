В Омске официально ликвидировали ресторан «Летур», которым владел Леван Турманидзе

Posted 24 сентября, 08:21
Published 24 сентября, 08:21
Modified 24 сентября, 08:23
Updated 24 сентября, 08:23
В Омске официально зарегистрировали процесс ликвидации ООО «Ресторан Летур». Компания основана почти 20 лет назад, но этим бизнесом никто не занимался много лет. Соответствующие выводы можно сделать из данных, опубликованных на сайте «Руспрофиль». Процесс ликвидации зарегистрирован 16 сентября в ЕГРЮЛ. Статус компании изменили на «ликвидирована».
Изначально бизнесом руководила бывшая жена омского предпринимателя Левана Турманидзе Людмила. Но в 2023 году компания завершила свою деятельность с нулевой прибылью, а выручка сократилась на 7,6 миллиона рублей, составив также 0 рублей.
Ранее за долги был продан бывший торговый центр «Летур» на ул. Гагарина, который также принадлежал этой семье. Леван Турманидзе, некогда успешный предприниматель, сейчас является банкротом. Его многочисленные компании признаны несостоятельными, а имущество, включая недвижимость, выставлено на торги.
В здании омского «Летура» собираются открыть ТК «ГагаринМолл». В комплексе в будущем собираются сделать фудкорт по аналогии с московским «Депо». В помещениях ресторана должен появиться ночной клуб, а на крыше комплексе — кафе и рестораны. Часть помещений планируют сдать в аренду под офисы и магазины.