Угроза для здоровья или качественная помощь? Что говорят омичи о врачах-мигрантах

Posted 24 сентября, 06:45
Published 24 сентября, 06:45
Modified 24 сентября, 06:47
Updated 24 сентября, 06:47
Читатели Города55 высказали мнение о планах по запрету мигрантам работать в сфере здравоохранения. Согласно проекту, ограничения должны начать действовать с 2025 года. Омичи прокомментировали инициативу в нашем телеграм-канале. Собрали наиболее яркие высказывания (орфография и пунктуация авторов сохранена — прим. ред.):
«Вот объясните тогда. Чтобы в России стать врачом, нужно 6 лет горбатиться в вузе, затем 2 года в аспирантуре, и только после этого под наблюдением опытных врачей их допускают лечить людей. А там 4 года отучился (возможно) чему-то, и их принимают в наши больницы врачами на те же самые ставки и должности, что и наших. И спрашивается, это что такое?»
«А вы уверены, что помощь действительно будет качественная? Пока что опыт с такими врачами негативный».
«Значит необходимо, чтобы эти специалисты подтверждали дипломы и работали на благо новой родины. На сегодня они подтверждают что-нибудь?»
«Полагаю, что специалист, способный оказать качественные медуслуги, должен проучиться в России достаточно длительное время, чтобы стать де-факто гражданином. Приехавший недавно, плохо говорящий зачастую по-русски, с непонятно каким образованием, скорее представляет угрозу жизни и здоровью пациентов».
«Знаете, в период ковида ко мне пришел молодой интерн, отучился в Узбекистане и переехал к нам. Сразу скажу, он был славянской внешности. Воспитанный и внимательный, оставил свой личный номер и отвечал на вопросы. Мигрант мигранту рознь. Жалко, что тех медиков, которые родились и отучились в Омске, толком не удерживают».
«Если приезжающие к нам специалисты, не важно какой профессии, будут знать и уважать язык и закон страны, то проблем не будет».
Отметим, что сейчас в больницах Омской области не хватает около 1,5 тысяч врачей и медработников. В настоящее время в больницах региона работают больше сотни медиков-мигрантов.