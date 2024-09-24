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Posted 24 сентября, 12:01

Published 24 сентября, 12:01

Modified 24 сентября, 12:03

Updated 24 сентября, 12:03

В Омске детский сад «Стройбетона» бесплатно перейдет в собственность города

Судебная точка. Детский сад в Омске перейдет в собственность города

24 сентября 2024, 12:01
Фото: 1MI

В Омске детский сад «Стройбетона» бесплатно перейдет в собственность города

В Омске суд обязал застройщика передать в собственность города детский сад, построенный в микрорайоне «Амур-2».

В Омске завершился довольно затяжной судебный спор, который поставил точку в долгих спорах между застройщиком и городом о том, кому же все-таки должен принадлежать объект социальной инфраструктуры.

Суд отказал строительной компании ООО «СМТ» «Стройбетон» в оспаривании передачи здания детского сада на улице 21-я Амурская в собственность города. Застройщик решил построить детский сад и не передавать его городу, так как выполнил свою часть работы.

Но после проверки выяснилось, что «Стройбетон», был обязан передать построенный детсад в собственность города и не выполнил свое обязательство. В условиях, когда микрорайон «Амур-2» бурно застраивается и спрос на места в детских садах резко превышает предложение.

Прокуратура Омской области, контролирующая процесс передачи здания, настаивает на необходимости скорейшего разрешения ситуации. Вопрос о передаче детского сада в муниципальную собственность остается на особом контроле, поскольку это напрямую влияет на качество жизни в районе и доступность дошкольного образования для семей с детьми.

Как сообщал ранее Город55, прокуратура Омска добилась судебного запрета на сделки с участком в Чернолучье, принадлежащим ООО «Сосновый бор».

Омский суд наложил запрет на сделки с участком «Соснового бора» в Чернолучье
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#Екатерина Тараленко#Город#Омск#Омская область#Прокуратура#Россия#Детский сад#Новости#Собственность#Строительная компания#Застройщики#Восьмой кассационный суд
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