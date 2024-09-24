Судебная точка. Детский сад в Омске перейдет в собственность города

Posted 24 сентября, 12:01
Published 24 сентября, 12:01
Modified 24 сентября, 12:03
Updated 24 сентября, 12:03
В Омске завершился довольно затяжной судебный спор, который поставил точку в долгих спорах между застройщиком и городом о том, кому же все-таки должен принадлежать объект социальной инфраструктуры.
Суд отказал строительной компании ООО «СМТ» «Стройбетон» в оспаривании передачи здания детского сада на улице 21-я Амурская в собственность города. Застройщик решил построить детский сад и не передавать его городу, так как выполнил свою часть работы.
Но после проверки выяснилось, что «Стройбетон», был обязан передать построенный детсад в собственность города и не выполнил свое обязательство. В условиях, когда микрорайон «Амур-2» бурно застраивается и спрос на места в детских садах резко превышает предложение.
Прокуратура Омской области, контролирующая процесс передачи здания, настаивает на необходимости скорейшего разрешения ситуации. Вопрос о передаче детского сада в муниципальную собственность остается на особом контроле, поскольку это напрямую влияет на качество жизни в районе и доступность дошкольного образования для семей с детьми.
Как сообщал ранее Город55, прокуратура Омска добилась судебного запрета на сделки с участком в Чернолучье, принадлежащим ООО «Сосновый бор».