Станислав Николаев преподнес Костромскому монастырю список чудотворной иконы

Станислав Юрьевич Николаев, родившийся в 1951 году в Донецке, служил в Советской армии и получил два высших образования: в сфере физической культуры и спорта, а также в строительстве. Начинал карьеру в Туркменистане, где быстро поднялся до замглавы объединения «Туркменнефтегазстрой». В период перестройки Николаев переехал в Москву и занялся бизнесом. В новом тысячелетии он возродил важное промышленное предприятие и стал известен как благотворитель, передающий культурным и духовным учреждениям ценные реликвии.