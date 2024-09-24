Станислав Николаев преподнес Костромскому монастырю список чудотворной иконы

Posted 24 сентября, 15:35
Published 24 сентября, 15:35
Modified 24 сентября, 15:35
Updated 24 сентября, 15:35
Икона написана в XVIII веке и является точной копией оригинала с сохранением всех его размеров. В передаче иконы участвовал предприниматель Станислав Николаев, руководящий ЗАО «Трансстрой».
Отметим, что данный экземпляр является четвертым известным списком Игрицкой иконы Богородицы и вторым по своим габаритам. В будущем святыню могут вернуть на место происхождения оригинала, но пока она будет находиться в Свято-Троицком Ипатьевской обители. Об этом пишет newsnn.ru.
Станислав Юрьевич Николаев, родившийся в 1951 году в Донецке, служил в Советской армии и получил два высших образования: в сфере физической культуры и спорта, а также в строительстве. Начинал карьеру в Туркменистане, где быстро поднялся до замглавы объединения «Туркменнефтегазстрой». В период перестройки Николаев переехал в Москву и занялся бизнесом. В новом тысячелетии он возродил важное промышленное предприятие и стал известен как благотворитель, передающий культурным и духовным учреждениям ценные реликвии.
Свято-Троицкий Ипатьевский комплекс, основанный в XIV веке на берегу реки Костромы, знаменит своей архитектурой, уникальными иконами и мощами святых. Именно здесь был избран первый русский царь из династии Романовых, Михаил Фёдорович, что стало важным событием для истории России.
Сегодня монастырь продолжает привлекать паломников и туристов, сохраняя своё духовное и культурное значение. Он участвует в социальных и благотворительных проектах и проводит образовательные программы, посвященные православной культуре и истории Костромской епархии.
Костромская епархия играет ключевую роль в духовной жизни региона, поддерживая православные традиции и адаптируясь к современным условиям. Она организует мероприятия, такие как лекции, выставки и фестивали, способствующие лучшему пониманию культуры и веры, делая её важным центром не только религиозной, но и культурной жизни России.
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь является культурным и духовным наследием России. Он продолжает оказывать значительное влияние на людей, сохраняя свою важность на протяжении многих веков. С каждым годом интерес к этому святому месту растёт, привлекая всё больше паломников и туристов, желающих прикоснуться к святыням и истории Костромской епархии.