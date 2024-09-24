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Posted 24 сентября, 15:35

Published 24 сентября, 15:35

Modified 24 сентября, 15:35

Updated 24 сентября, 15:35

Станислав Николаев передал Костромской епархии список Игрицкой иконы Божией Матери

Станислав Николаев преподнес Костромскому монастырю список чудотворной иконы

24 сентября 2024, 15:35
Фото: Пресс-служба монастыря
Станислав Николаев передал Костромской епархии список Игрицкой иконы Божией Матери
Костромская епархия получила в дар копию чудотворного Игрицкого образа Пресвятой Богородицы. Торжественная передача состоялась в Троицком соборе на праздник Игрицкой-Смоленской иконы Божией Матери.

Икона написана в XVIII веке и является точной копией оригинала с сохранением всех его размеров. В передаче иконы участвовал предприниматель Станислав Николаев, руководящий ЗАО «Трансстрой».

Отметим, что данный экземпляр является четвертым известным списком Игрицкой иконы Богородицы и вторым по своим габаритам. В будущем святыню могут вернуть на место происхождения оригинала, но пока она будет находиться в Свято-Троицком Ипатьевской обители. Об этом пишет newsnn.ru.

Станислав Юрьевич Николаев, родившийся в 1951 году в Донецке, служил в Советской армии и получил два высших образования: в сфере физической культуры и спорта, а также в строительстве. Начинал карьеру в Туркменистане, где быстро поднялся до замглавы объединения «Туркменнефтегазстрой». В период перестройки Николаев переехал в Москву и занялся бизнесом. В новом тысячелетии он возродил важное промышленное предприятие и стал известен как благотворитель, передающий культурным и духовным учреждениям ценные реликвии.

Костромская епархия получила в дар от Станислава Николаева список чудотворной иконыКостромская епархия получила в дар от Станислава Николаева список чудотворной иконы
Костромская епархия получила в дар от Станислава Николаева список чудотворной иконы. Фото: Пресс-служба монастыря

Свято-Троицкий Ипатьевский комплекс, основанный в XIV веке на берегу реки Костромы, знаменит своей архитектурой, уникальными иконами и мощами святых. Именно здесь был избран первый русский царь из династии Романовых, Михаил Фёдорович, что стало важным событием для истории России.

Сегодня монастырь продолжает привлекать паломников и туристов, сохраняя своё духовное и культурное значение. Он участвует в социальных и благотворительных проектах и проводит образовательные программы, посвященные православной культуре и истории Костромской епархии.

Костромская епархия играет ключевую роль в духовной жизни региона, поддерживая православные традиции и адаптируясь к современным условиям. Она организует мероприятия, такие как лекции, выставки и фестивали, способствующие лучшему пониманию культуры и веры, делая её важным центром не только религиозной, но и культурной жизни России.

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь является культурным и духовным наследием России. Он продолжает оказывать значительное влияние на людей, сохраняя свою важность на протяжении многих веков. С каждым годом интерес к этому святому месту растёт, привлекая всё больше паломников и туристов, желающих прикоснуться к святыням и истории Костромской епархии.

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