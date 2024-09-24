Помимо снежного циклона, омичей на этой неделе ждет еще одна напасть

Posted 24 сентября, 06:58
Published 24 сентября, 06:58
Modified 24 сентября, 07:01
Updated 24 сентября, 07:01
После небольшой передышки омичей снова ждет магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, неприятность обрушится на регион уже в среду, 25 сентября. К вечеру магнитосфера будет в возбужденном состоянии, а ночью город и область накроет магнитная буря. Она достигнет уровня G1 (слабая).
В этот период метеозависимые могут почувствовать себя хуже обычного. У людей, которые особенно восприимчивы к изменениям погоды, может кружиться и болеть голова, появиться тошнота и снизиться работоспособность.
Кроме того, ближайшие дни Омскую область ждут холода и первый снег. Ледяные осадки, по прогнозу синоптиков, выпадут в регионе 25 и 26 сентября. А подробнее о том, какая погода ждет в конце сентября и в первой декаде октября, читайте в нашем материале по ссылке ниже.