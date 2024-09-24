Помимо снежного циклона, омичей на этой неделе ждет еще одна напасть

Кроме того, ближайшие дни Омскую область ждут холода и первый снег. Ледяные осадки, по прогнозу синоптиков, выпадут в регионе 25 и 26 сентября. А подробнее о том, какая погода ждет в конце сентября и в первой декаде октября, читайте в нашем материале по ссылке ниже.