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Posted 24 сентября, 06:58

Published 24 сентября, 06:58

Modified 24 сентября, 07:01

Updated 24 сентября, 07:01

Помимо снежного циклона, омичей на этой неделе ждет еще одна напасть

Помимо снежного циклона, омичей на этой неделе ждет еще одна напасть

24 сентября 2024, 06:58
Фото: Изображение Midjourney
Жители региона столкнутся с непогодой уже в ближайшие два дня.

После небольшой передышки омичей снова ждет магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, неприятность обрушится на регион уже в среду, 25 сентября. К вечеру магнитосфера будет в возбужденном состоянии, а ночью город и область накроет магнитная буря. Она достигнет уровня G1 (слабая).

В этот период метеозависимые могут почувствовать себя хуже обычного. У людей, которые особенно восприимчивы к изменениям погоды, может кружиться и болеть голова, появиться тошнота и снизиться работоспособность.

Кроме того, ближайшие дни Омскую область ждут холода и первый снег. Ледяные осадки, по прогнозу синоптиков, выпадут в регионе 25 и 26 сентября. А подробнее о том, какая погода ждет в конце сентября и в первой декаде октября, читайте в нашем материале по ссылке ниже.

На этой неделе в Омской области выпадет первый снег, а потом мощно потеплеет
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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Снегопад#Омск#Прогноз погоды#Непогода#Синоптики#Холод#Магнитная буря#Холода
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