Перед укрытием розы нужно правильно подготовить к холодам: расскажем о важных шагах

Наступление осени — время, когда на участке становится в несколько раз больше работы. Необходимо вовремя собрать поспевшие овощи и фрукты, посадить последние в году культуры (что можно посадить осенью мы рассказывали здесь) и привести в порядок цветник, чтобы он смог пережить зиму и радовать глаз в следующем году.