gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 10:21

Published 24 сентября, 10:21

Modified 24 сентября, 10:31

Updated 24 сентября, 10:31

Перед укрытием розы нужно правильно подготовить к холодам: расскажем о важных шагах

Перед укрытием розы нужно правильно подготовить к холодам: расскажем о важных шагах

24 сентября 2024, 10:21
Фото: 1MI
Перед укрытием розы нужно правильно подготовить у наступлению холодов, расскажем о важных шагах.

Наступление осени — время, когда на участке становится в несколько раз больше работы. Необходимо вовремя собрать поспевшие овощи и фрукты, посадить последние в году культуры (что можно посадить осенью мы рассказывали здесь) и привести в порядок цветник, чтобы он смог пережить зиму и радовать глаз в следующем году.

Особого ухода осенью требуют розы, чтобы они не погибли во время холодов, необходимо провести ряд работ перед укрытием.

Обрезка

Первая процедура, которой обязательно стоит уделить внимание — обрезка. Именно она позволяет оздоровить розы и увеличить количество цветов. Кроме того, после обрезки бутоны роз становятся более крупными и эффектными.

Полив

Сразу после обрезки цветы нужно тщательно полить, чтобы они не высохли и не испытывали потребность во влаге.

Розам необходим особый уходРозам необходим особый уход
Розам необходим особый уход. Фото: 1MI

Мульчирование

Мульчирование — это важная процедура для защиты почвы от сорняков и других вредителей, она поможет не только сохранить влагу на длительное время, но и станет защитой корневой системы от холодной погоды.

Здесь также стоит упомянуть, что осенью розы может атаковать паутинный клещ — маленький вредитель, который быстро размножается и может распространиться по всему саду. Чтобы не допустить этого, нужно опрыскать розы специальным препаратом от клещей.

Обработка от заболеваний

Чаще всего опытные цветоводы используют для обработки роз от заболеваний известковую серу, она защищает не только от болезней, но и от вредителей. Также цветы можно кормить специальными удобрениями, это повысит их выносливость во время холодов.

Источник: belnovosti.by

Бабушкины советы больше не работают: как сейчас правильно убирать урожай
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#КЦ#Дом и сад
Подпишитесь
Популярное