Перед укрытием розы нужно правильно подготовить к холодам: расскажем о важных шагах

Posted 24 сентября, 10:21
Published 24 сентября, 10:21
Modified 24 сентября, 10:31
Updated 24 сентября, 10:31
Наступление осени — время, когда на участке становится в несколько раз больше работы. Необходимо вовремя собрать поспевшие овощи и фрукты, посадить последние в году культуры (что можно посадить осенью мы рассказывали здесь) и привести в порядок цветник, чтобы он смог пережить зиму и радовать глаз в следующем году.
Особого ухода осенью требуют розы, чтобы они не погибли во время холодов, необходимо провести ряд работ перед укрытием.
Первая процедура, которой обязательно стоит уделить внимание — обрезка. Именно она позволяет оздоровить розы и увеличить количество цветов. Кроме того, после обрезки бутоны роз становятся более крупными и эффектными.
Сразу после обрезки цветы нужно тщательно полить, чтобы они не высохли и не испытывали потребность во влаге.
Мульчирование — это важная процедура для защиты почвы от сорняков и других вредителей, она поможет не только сохранить влагу на длительное время, но и станет защитой корневой системы от холодной погоды.
Здесь также стоит упомянуть, что осенью розы может атаковать паутинный клещ — маленький вредитель, который быстро размножается и может распространиться по всему саду. Чтобы не допустить этого, нужно опрыскать розы специальным препаратом от клещей.
Чаще всего опытные цветоводы используют для обработки роз от заболеваний известковую серу, она защищает не только от болезней, но и от вредителей. Также цветы можно кормить специальными удобрениями, это повысит их выносливость во время холодов.
Источник: belnovosti.by