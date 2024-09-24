Омский «слив». В приток Иртыша стекают опасные отходы

Posted 24 сентября, 09:39
Published 24 сентября, 09:39
Modified 24 сентября, 09:42
Updated 24 сентября, 09:42
Жители поселка Красный Яр, расположенного в Любинском районе, в социальных сетях сообщают о систематическом сбросе отходов в реку Авлуха, которая является притоком Иртыша.
«Ассенизаторы сливают в речку нечистоты, по всей видимости, чачу,» — сообщает анонимный автор поста в соцсетях. — «Вонь стоит по всей реке, а ведь все это стекает в Иртыш! Куда смотрят надзорные органы?».
Автор поста задается резонным вопросом: «Росприроднадзор у нас в Омске есть, кто скажет? Либо к кому обратиться?».
Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Сброс сточных вод, особенно такого рода, может иметь катастрофические последствия для экосистемы реки Авлухи и для всего Иртыша.
В настоящее время неизвестно, как долго происходит загрязнение и кто именно за него ответственен.
Напомним, что на прошедшем 13 сентября саммите устойчивого развития «Сибирская перспектива» городские власти, бизнес и активисты обсуждали совместные усилия по улучшению городской среды. Одной из таких тем стало загрязнение воздуха.