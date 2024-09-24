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Posted 24 сентября, 09:39

Published 24 сентября, 09:39

Modified 24 сентября, 09:42

Updated 24 сентября, 09:42

Житель поселка под Омском бьет тревогу из-за сброса отходов в Авлуху

Омский «слив». В приток Иртыша стекают опасные отходы

24 сентября 2024, 09:39
Фото: ЧП Омск

Житель поселка под Омском бьет тревогу из-за сброса отходов в Авлуху

Житель поселка Красный Яр сообщает о сбросе отходов в приток Иртыша и требует вмешательства надзорных органов.

Жители поселка Красный Яр, расположенного в Любинском районе, в социальных сетях сообщают о систематическом сбросе отходов в реку Авлуха, которая является притоком Иртыша.

«Ассенизаторы сливают в речку нечистоты, по всей видимости, чачу,» — сообщает анонимный автор поста в соцсетях. — «Вонь стоит по всей реке, а ведь все это стекает в Иртыш! Куда смотрят надзорные органы?».
Фото: ЧП Омск

Автор поста задается резонным вопросом: «Росприроднадзор у нас в Омске есть, кто скажет? Либо к кому обратиться?».

Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Сброс сточных вод, особенно такого рода, может иметь катастрофические последствия для экосистемы реки Авлухи и для всего Иртыша.

В настоящее время неизвестно, как долго происходит загрязнение и кто именно за него ответственен.

Напомним, что на прошедшем 13 сентября саммите устойчивого развития «Сибирская перспектива» городские власти, бизнес и активисты обсуждали совместные усилия по улучшению городской среды. Одной из таких тем стало загрязнение воздуха.

На эко-саммите «Сибирская перспектива» назвали причину «отравления» воздуха в Омске
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#Екатерина Тараленко#Экология#Преступление#Омск#Омская область#Соцсети#Иртыш#Росприроднадзор#Новости#Река#Сброс отходов
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