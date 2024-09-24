Новые правила. В Омске на Левобережье изменили режим работы светофоров

Согласно обновленной схеме светофорного регулирования, временно отменена фаза, позволяющая движение в сторону улицы 70 лет Октября. Теперь светофор будет функционировать в три этапа. На первом этапе автомобили могут двигаться по улице Крупской от микрорайона Кузьминки как прямо, так и налево, в сторону улицы Шаронова. Второй этап позволяет транспортным средствам продолжать движение прямо по улице Крупской, направляясь к микрорайону Кузьминки. Третий этап предоставляет возможность автомобилям с бульвара Архитекторов поворачивать налево на улицу Крупскую со стороны улицы Шаронова.