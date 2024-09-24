gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 08:11

Published 24 сентября, 08:11

Modified 24 сентября, 08:13

Updated 24 сентября, 08:13

В Омске на Левом берегу изменили режим работы светофоров

Новые правила. В Омске на Левобережье изменили режим работы светофоров

24 сентября 2024, 08:11
Фото: 1MI

В Омске на Левом берегу изменили режим работы светофоров

Это решение принято для снижения вероятности аварийных ситуаций и упрощения навигации для водителей.

В омском департаменте транспорта рассказали об изменениях в работе светофора на пересечении бульвара Архитекторов и улицы Крупской.

Согласно обновленной схеме светофорного регулирования, временно отменена фаза, позволяющая движение в сторону улицы 70 лет Октября. Теперь светофор будет функционировать в три этапа. На первом этапе автомобили могут двигаться по улице Крупской от микрорайона Кузьминки как прямо, так и налево, в сторону улицы Шаронова. Второй этап позволяет транспортным средствам продолжать движение прямо по улице Крупской, направляясь к микрорайону Кузьминки. Третий этап предоставляет возможность автомобилям с бульвара Архитекторов поворачивать налево на улицу Крупскую со стороны улицы Шаронова.

Водителям рекомендуется проявлять повышенное внимание к работающим правым поворотам с улицы Крупской в сторону улицы Шаронова и с бульвара Архитекторов на улицу Перелета. При выезде с этих второстепенных дорог следует уступать дорогу транспортным средствам, движущимся слева.

Ранее Город55 писал о новых автобусах, которые будут выходить на маршруты вечером и утром, в самое востребованное для поездок время.

Еще доступнее. Омский маршрут №64 пополнят 3 дополнительных автобуса
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Транспорт#Дороги#Омск#Светофор#Новости
Подпишитесь
Популярное