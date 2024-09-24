Новые правила. В Омске на Левобережье изменили режим работы светофоров

Posted 24 сентября, 08:11
Published 24 сентября, 08:11
Modified 24 сентября, 08:13
Updated 24 сентября, 08:13
В омском департаменте транспорта рассказали об изменениях в работе светофора на пересечении бульвара Архитекторов и улицы Крупской.
Согласно обновленной схеме светофорного регулирования, временно отменена фаза, позволяющая движение в сторону улицы 70 лет Октября. Теперь светофор будет функционировать в три этапа. На первом этапе автомобили могут двигаться по улице Крупской от микрорайона Кузьминки как прямо, так и налево, в сторону улицы Шаронова. Второй этап позволяет транспортным средствам продолжать движение прямо по улице Крупской, направляясь к микрорайону Кузьминки. Третий этап предоставляет возможность автомобилям с бульвара Архитекторов поворачивать налево на улицу Крупскую со стороны улицы Шаронова.
Водителям рекомендуется проявлять повышенное внимание к работающим правым поворотам с улицы Крупской в сторону улицы Шаронова и с бульвара Архитекторов на улицу Перелета. При выезде с этих второстепенных дорог следует уступать дорогу транспортным средствам, движущимся слева.
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