Неизвестные готовятся напасть на школы Омска: правда или фейк

Posted 24 сентября, 13:51
Published 24 сентября, 13:51
Modified 24 сентября, 14:00
Updated 24 сентября, 14:00
В социальных сетях стала распространяться тревожная информация, что на омские школы якобы планируют устроить атаку. В телеграм-канале распространялись скриншоты записей, в которых говорилось о нападении 24 сентября. Жители города активно пересылали сообщения из него друг другу и предупреждали о возможной опасности.
Однако после проверки выяснилось, что аналогичные угрозы появлялись и в других городах России. Например, такие вбросы выявили в чатах Дзержинска, которые распространялись еще в феврале этого года.
Город55 обратился за разъяснением в УМВД по Омской области. В полиции нам сообщили, что информация из соцсетей не соответствует действительности и является фейковой.
«Сообщения о готовящихся атаках на омские школы, которое распространялось в телеграм-канале являлось фейком. Главная цель подобных провокаций — посеять панику. В случае обнаружения подобных каналов или сообщений просим сохранять спокойствие и сразу сообщать в полицию», — сообщили нам в УМВД.