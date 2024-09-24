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Posted 24 сентября, 13:51

Published 24 сентября, 13:51

Modified 24 сентября, 14:00

Updated 24 сентября, 14:00

Омичам приходят сообщения о готовящихся терактах в школах

Неизвестные готовятся напасть на школы Омска: правда или фейк

24 сентября 2024, 13:51
Фото: Изображение Midjourney

Омичам приходят сообщения о готовящихся терактах в школах

Информацию о предполагаемых нападениях на учебные заведения распространяли в телеграм-каналах. Узнали в полиции, в чем дело.

В социальных сетях стала распространяться тревожная информация, что на омские школы якобы планируют устроить атаку. В телеграм-канале распространялись скриншоты записей, в которых говорилось о нападении 24 сентября. Жители города активно пересылали сообщения из него друг другу и предупреждали о возможной опасности.

Однако после проверки выяснилось, что аналогичные угрозы появлялись и в других городах России. Например, такие вбросы выявили в чатах Дзержинска, которые распространялись еще в феврале этого года.

Город55 обратился за разъяснением в УМВД по Омской области. В полиции нам сообщили, что информация из соцсетей не соответствует действительности и является фейковой.

«Сообщения о готовящихся атаках на омские школы, которое распространялось в телеграм-канале являлось фейком. Главная цель подобных провокаций — посеять панику. В случае обнаружения подобных каналов или сообщений просим сохранять спокойствие и сразу сообщать в полицию», — сообщили нам в УМВД.
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#Ольга Скворцова#Общество#Полиция#Омск#Соцсети#Дети#Нападение#Школы#Фейк#Тревога#Теракт
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