Не выращивай, если не хочешь под суд: за какие растения на участке грозит статья

Posted 24 сентября, 12:01
Published 24 сентября, 12:01
Modified 25 сентября, 04:07
Updated 25 сентября, 04:07
В России существует ряд растений, за выращивание которых грозит административная и уголовная ответственность. При этом в прокуратуре отмечают, что наказание будет ждать садовода даже в том случае, если он не знал о запрете.
Разведение таких растений регулирует статья 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Перечень запрещенных культур был утвержден в 2010 году, в него входит 19 видов растений, вот некоторые из них:
Голубой лотос — это водное растение семейства кувшинковых с красивыми голубыми цветками. Содержит алкалоиды, при первом применении человек испытывает тошноту и тремор мышц, а затем опьянение и даже слуховые и зрительные галлюцинации.
Грибы этого вида распространены по всему миру, часто их можно встретить в лесу, на болотах или навозных кучах. Некоторые из этих грибов содержат вещества, сравнимые по валянию с психоактивными запрещенными веществами.
Кат — вечнозеленый кустарник с белыми цветами из семейства Бересклетовые. Жевание ката вызывает состояние эйфории, часто после его употребления люди теряют адекватность и приобретают зависимость.
Кокаиновый куст внешне похож на терновник, в его листья также содержится опасное вещество, вызывающее состояние эйфории, позже депрессии, и быстрое привыкание. Передозировка этим веществом смертельна для человека.
Мак является популярным растением среди садоводов и не каждый его вид находится под запретом. Уголовная ответственность предусмотрена за выращивание растений рода Papaver, на основе которых готовят наркотические препараты.
Визуально это растение не сильно отличается от представителей своего рода, но в листьях такого шалфея содержится один из самых сильных растительных галлюциногенов. Вещество способно изменять сознание, нарушать работу мозга и всего организма в целом.