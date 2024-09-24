Не устраивают зарплаты? В Омской области возникла острая нехватка водителей скорой

В Омской области проблемы с водительскими кадрами наблюдаются не только в муниципальных пассажирских предприятиях, но и на скорой помощи. Как сообщили Городу55 в региональном минздраве, сейчас в учреждении «Автобаза здравоохранения» для водителей скорой медицинской помощи открыто 537 штатных единиц. Из них 87 ставок в настоящий момент остаются вакантными, то есть в регионе не хватает 16,2% водителей скорой помощи.