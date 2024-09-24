Не устраивают зарплаты? В Омской области возникла острая нехватка водителей скорой

Posted 24 сентября, 05:23
Published 24 сентября, 05:23
Modified 24 сентября, 05:25
Updated 24 сентября, 05:25
В Омской области проблемы с водительскими кадрами наблюдаются не только в муниципальных пассажирских предприятиях, но и на скорой помощи. Как сообщили Городу55 в региональном минздраве, сейчас в учреждении «Автобаза здравоохранения» для водителей скорой медицинской помощи открыто 537 штатных единиц. Из них 87 ставок в настоящий момент остаются вакантными, то есть в регионе не хватает 16,2% водителей скорой помощи.
Кадровая текучка среди водителей скорых была как в 2023 году, так и в 2024-м. В прошлом году скорые лишились 68 водителей, а с января по август 2024-го — 54 водителей.
«Отпугивает» водителей скорой медицинской помощи зарплата. В среднем, по данным регионального минздрава, зарплата специалистов за январь–август текущего года составляла 53 580 рублей. Для сравнения водители общественного транспорта в июле в среднем получали в 1,5-2 раза больше: те, кто работал на автобусах, 121 350 рублей; а на трамваях и троллейбусах — 72 760 рублей.
«Действенной мерой по решению проблемы с дефицитом кадров является повышение уровня заработной платы, которое планируется реализовать в рамках ежегодной индексации зарплаты в целях соблюдения 134 статьи ТК РФ», — сообщил Городу55 министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.
Отметим, что дефицит водителей скорой помощи характерен для многих регионов России. Омская область, кстати, также нуждается и в медиках — врачах и специалистах среднего медперсонала. Сегодня в регионе для медработников открыто более 1500 вакансий.