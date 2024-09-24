Настоящий раритет. В Омске за 6 миллионов продают ретроавтомобиль Wanderer

Под капотом спрятан 4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 42 л. с. с рабочим объёмом 1800 см³, который работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Салон автомобиля светлый, автомобиль заднеприводный, пробег составляет 15 тысяч километров. Владельцы утверждают, что машина не бита. Также для комфорта новых владельцев установлена музыкальная система.