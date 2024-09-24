Настоящий раритет. В Омске за 6 миллионов продают ретроавтомобиль Wanderer

Posted 24 сентября, 04:18
Published 24 сентября, 04:18
Modified 24 сентября, 04:24
Updated 24 сентября, 04:24
В Омске на продажу выставили редкий ретроавтомобиль 1939 года выпуска. Уникальный изумрудный Wanderer W24 начали выпускать в прошлом веке, говорится в объявлении.
Под капотом спрятан 4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 42 л. с. с рабочим объёмом 1800 см³, который работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Салон автомобиля светлый, автомобиль заднеприводный, пробег составляет 15 тысяч километров. Владельцы утверждают, что машина не бита. Также для комфорта новых владельцев установлена музыкальная система.
Добавим, что стоимость автомобиля составляет 6,3 млн рублей.
Ранее Город55 писал о продаже дома с сауной и огромной террасой. Его хотят продать за 23 миллиона рублей.