Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше высказался в защиту Сергея Звягина

Posted 24 сентября, 14:10
Published 24 сентября, 14:10
Modified 24 сентября, 15:21
Updated 24 сентября, 15:21
Нападающий «Авангарда» Рид Буше, который только вернулся в строй после травмы, прокомментировал поражение «ястребов» в матче с питерским СКА. Хоккеист уверен, в таком исходе виноваты игроки, а не главный тренер.
«Сергей Звягин отличный тренер. Мы не можем все взваливать на его плечи, прямо сейчас виноват не он. Нам, игрокам, нужно собраться вместе и взять все в свои руки. В конце концов, это же хоккеисты выходят на лед. Он отличный тренер и делает отличную работу. Игрокам нужно взять контроль, сделать шаг вперёд и начать лучше играть в хоккей», — передает слова форварда «Чемпионат».
Напомним, что недавно о поражении СКА высказался и сам Сергей Звягин. По мнению главного тренера, причина поражения заключается в отступлении от игрового задания.