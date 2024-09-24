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Posted 24 сентября, 14:10

Published 24 сентября, 14:10

Modified 24 сентября, 15:21

Updated 24 сентября, 15:21

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше высказался в защиту Сергея Звягина

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше высказался в защиту Сергея Звягина

24 сентября 2024, 14:10
Фото: ХК «Авангард»
После череды поражений нападающий «Авангарда» Рид Буше дал развернутое интервью, в котором высказался в защиту главного тренера команды Сергея Звягина.

Нападающий «Авангарда» Рид Буше, который только вернулся в строй после травмы, прокомментировал поражение «ястребов» в матче с питерским СКА. Хоккеист уверен, в таком исходе виноваты игроки, а не главный тренер.

«Сергей Звягин отличный тренер. Мы не можем все взваливать на его плечи, прямо сейчас виноват не он. Нам, игрокам, нужно собраться вместе и взять все в свои руки. В конце концов, это же хоккеисты выходят на лед. Он отличный тренер и делает отличную работу. Игрокам нужно взять контроль, сделать шаг вперёд и начать лучше играть в хоккей», — передает слова форварда «Чемпионат».

Напомним, что недавно о поражении СКА высказался и сам Сергей Звягин. По мнению главного тренера, причина поражения заключается в отступлении от игрового задания.

Еще одно поражение. Омский «Авангард» проиграл питерскому СКА со счетом 1:4
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