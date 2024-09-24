Мишустин рассказал о планах повысить МРОТ до 22 440 рублей в начале 2025 года

Posted 24 сентября, 15:08
Published 24 сентября, 15:08
Modified 24 сентября, 15:12
Updated 24 сентября, 15:12
На заседании кабинета министров Михаил Мишустин сообщил, что с 2025 года планируется увеличить величину МРОТ на 16,5%, то есть до 22 440 рублей. Такое решение, как отметил премьер-министр, позволит увеличить зарплаты порядка 4 млн работников.
«Необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда, к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей», — передает слова Мушстина ТАСС.
Напомним, что в январе 2024 года МРОТ вырос на 18,5% и составил 19 242 рублей.
Ранее Город55 писал о величине МРОТ, которую сочли бы идеальной омичи. Так, большинство жителей региона хотят, чтобы минимальный размер оплаты труда составлял 51 700 рублей.