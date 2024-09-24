gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 15:08

Published 24 сентября, 15:08

Modified 24 сентября, 15:12

Updated 24 сентября, 15:12

Иллюстрация

Мишустин рассказал о планах повысить МРОТ до 22 440 рублей в начале 2025 года

24 сентября 2024, 15:08
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 2025 года величина МРОТ будет увеличена на 16,5%.

На заседании кабинета министров Михаил Мишустин сообщил, что с 2025 года планируется увеличить величину МРОТ на 16,5%, то есть до 22 440 рублей. Такое решение, как отметил премьер-министр, позволит увеличить зарплаты порядка 4 млн работников.

«Необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда, к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей», — передает слова Мушстина ТАСС.

Напомним, что в январе 2024 года МРОТ вырос на 18,5% и составил 19 242 рублей.

Ранее Город55 писал о величине МРОТ, которую сочли бы идеальной омичи. Так, большинство жителей региона хотят, чтобы минимальный размер оплаты труда составлял 51 700 рублей.

Рост ключевой ставки: чего ждать от цен на жилье?
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Россия#Новости#Мрот
Подпишитесь
Популярное