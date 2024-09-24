Мишустин рассказал о планах повысить МРОТ до 22 440 рублей в начале 2025 года

На заседании кабинета министров Михаил Мишустин сообщил, что с 2025 года планируется увеличить величину МРОТ на 16,5%, то есть до 22 440 рублей. Такое решение, как отметил премьер-министр, позволит увеличить зарплаты порядка 4 млн работников.