«Допустили ошибки и поплатились за это»: тренер «Авангарда» — о поражении СКА

Posted 24 сентября, 04:46
Published 24 сентября, 04:46
Modified 24 сентября, 04:48
Updated 24 сентября, 04:48
Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин на пресс-конференции дал оценку матча со СКА, в котором «ястребы» проиграли со счетом 1:4. По итогу первого периода омичи уступили 0:2. В начале второго игрового отрезка смогли сократить отставание, но это не спасло матч.
«Дали себе шанс на победу после первого периода, но отступили от игрового задания и получили обидные необязательные голы, что предрешило окончательный исход встречи, — поделился Сергей Звягин. — Игра проходила в хорошем темпе. В третьем периоды мы его даже взвинтили. Были хорошие моменты. Была уверенность, что мы сможем этот матч перевернуть. К сожалению, допустили ошибки и поплатились за это».
Впервые в новом сезоне на лед вышел форвард «Авангарда» Рид Буше. Нападающий находился в лазарете из-за травмы, которую он получил в товарищеском матче против минского «Динамо». Сергей Звягин сообщил, что Буше полностью восстановился.
«Мы ждали, когда доктор нам даст добро. Рид рвался в игру уже давно. Доктора перестраховывались. Пару раз он заходил в тренировки, и мы понимали, что еще рано. А сейчас доктор дал „зеленый свет“», — заявил тренер.
Поражение питерским «армейцам» стало пятым подряд для «Авангарда». На волне неудач среди болельщиков в социальных сетях поползли слухи об отставке главного тренера.