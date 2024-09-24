«Допустили ошибки и поплатились за это»: тренер «Авангарда» — о поражении СКА

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин на пресс-конференции дал оценку матча со СКА, в котором «ястребы» проиграли со счетом 1:4. По итогу первого периода омичи уступили 0:2. В начале второго игрового отрезка смогли сократить отставание, но это не спасло матч.