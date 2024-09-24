Бывший глава омского минстроя перешел работать в IT-компанию

Стрельцов занимал должность министра с 2017 по 2018 год, после чего возглавил ДРСУ № 2, подведомственное мэрии Омска. Однако его карьера была омрачена уголовным делом, в котором он оказался фигурантом. В результате следственных действий экс-чиновник был признан виновным в сокрытии средств от налоговой службы. Несмотря на серьезные обвинения, Стрельцов отделался лишь штрафом в 300 тысяч рублей. Его даже хотели отправить в колонию, но чиновнику удалось избежать настолько серьезных последствий.