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Posted 24 сентября, 07:07

Published 24 сентября, 07:07

Modified 24 сентября, 07:23

Updated 24 сентября, 07:23

Иллюстрация

Бывший глава омского минстроя перешел работать в IT-компанию

24 сентября 2024, 07:07
Фото: 1MI
Иллюстрация

Экс-глава омского минстроя Владимир Стрельцов нашел новое место работы

Биография бывшего министра очень насыщенная, он даже был фигурантом в уголовном деле.

Бывший министр строительства Омской области Владимир Стрельцов начал новый этап в своей карьере, став директором IT-компании «Основа Дата Нэт».

Стрельцов занимал должность министра с 2017 по 2018 год, после чего возглавил ДРСУ № 2, подведомственное мэрии Омска. Однако его карьера была омрачена уголовным делом, в котором он оказался фигурантом. В результате следственных действий экс-чиновник был признан виновным в сокрытии средств от налоговой службы. Несмотря на серьезные обвинения, Стрельцов отделался лишь штрафом в 300 тысяч рублей. Его даже хотели отправить в колонию, но чиновнику удалось избежать настолько серьезных последствий.

Фото: Сервис проверки контрагентов «Компаниум»

Теперь он решил сосредоточиться на новых горизонтах в сфере информационных технологий. В учредителях компании «Основа Дата Нэт» значится Всеволод Антропенко — внук известного строителя Александра Антропенко и сын депутата Госдумы Игоря Антропенко.

Стрельцов начал карьеру в 1997 году, когда устроился в управление коммунального хозяйства администрации Центрального округа, где проработал три года. Затем он занимал различные должности в главном управлении жилищно-коммунального комплекса Омской области и министерстве строительства, вплоть до начальника управления делами, а также был руководителем аппарата мэра Омска с 2005 по 2008 год, прежде чем возглавить администрацию Ленинского округа.

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#Кристина Антоносян#Омск#Колония#Минстрой#Уголовное дело#Налоговая служба#Администрация#Новости#IT-компания#Мэр Омска#Жилищно-коммунальный комплекс
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