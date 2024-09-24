Бывший глава омского минстроя перешел работать в IT-компанию

Posted 24 сентября, 07:07
Published 24 сентября, 07:07
Modified 24 сентября, 07:23
Updated 24 сентября, 07:23
Бывший министр строительства Омской области Владимир Стрельцов начал новый этап в своей карьере, став директором IT-компании «Основа Дата Нэт».
Стрельцов занимал должность министра с 2017 по 2018 год, после чего возглавил ДРСУ № 2, подведомственное мэрии Омска. Однако его карьера была омрачена уголовным делом, в котором он оказался фигурантом. В результате следственных действий экс-чиновник был признан виновным в сокрытии средств от налоговой службы. Несмотря на серьезные обвинения, Стрельцов отделался лишь штрафом в 300 тысяч рублей. Его даже хотели отправить в колонию, но чиновнику удалось избежать настолько серьезных последствий.
Теперь он решил сосредоточиться на новых горизонтах в сфере информационных технологий. В учредителях компании «Основа Дата Нэт» значится Всеволод Антропенко — внук известного строителя Александра Антропенко и сын депутата Госдумы Игоря Антропенко.
Стрельцов начал карьеру в 1997 году, когда устроился в управление коммунального хозяйства администрации Центрального округа, где проработал три года. Затем он занимал различные должности в главном управлении жилищно-коммунального комплекса Омской области и министерстве строительства, вплоть до начальника управления делами, а также был руководителем аппарата мэра Омска с 2005 по 2008 год, прежде чем возглавить администрацию Ленинского округа.