АвтоВАЗ выпустил презентацию с характеристиками новой Lada Aura

Как передает newkhakasiya.online, новый седан стал длиннее предшественника почти на 25 сантиметров и выше его на девять миллиметров. Под капотом установлен 1,8-литровый двигатель мощностью 122 лошадиные силы. Покупателям доступны три варианта комплектации: Techno, Aura Black и Aura Grey. Базовая версия включает обогрев сидений, руля и лобового стекла.