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Posted 24 сентября, 08:33

Published 24 сентября, 08:33

Modified 24 сентября, 08:33

Updated 24 сентября, 08:33

АвтоВАЗ выпустил презентацию с характеристиками новой Lada Aura

АвтоВАЗ выпустил презентацию с характеристиками новой Lada Aura

24 сентября 2024, 08:33
Фото: 1MI
АвтоВАЗ готовится к серийному производству нового седана на базе платформы Lada Vesta, который получил название Aura. Компания представила брошюру, в которой описаны автомобиль и его технические параметры.

Как передает newkhakasiya.online, новый седан стал длиннее предшественника почти на 25 сантиметров и выше его на девять миллиметров. Под капотом установлен 1,8-литровый двигатель мощностью 122 лошадиные силы. Покупателям доступны три варианта комплектации: Techno, Aura Black и Aura Grey. Базовая версия включает обогрев сидений, руля и лобового стекла.

Премиальные модели оснащены увеличенным экраном для мультимедийной системы и салоном, отделанным натуральной кожей. Цветовая гамма обивки соответствует названиям комплектаций и включает серый и черный цвета. Кузов предлагается в пяти цветовых вариантах.

Начальная цена нового седана составляет 2,6 миллиона рублей, в то время как максимальная комплектация обойдется более чем в три миллиона рублей.

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