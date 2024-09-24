АвтоВАЗ выпустил презентацию с характеристиками новой Lada Aura

Posted 24 сентября, 08:33
Published 24 сентября, 08:33
Modified 24 сентября, 08:33
Updated 24 сентября, 08:33
Как передает newkhakasiya.online, новый седан стал длиннее предшественника почти на 25 сантиметров и выше его на девять миллиметров. Под капотом установлен 1,8-литровый двигатель мощностью 122 лошадиные силы. Покупателям доступны три варианта комплектации: Techno, Aura Black и Aura Grey. Базовая версия включает обогрев сидений, руля и лобового стекла.
Премиальные модели оснащены увеличенным экраном для мультимедийной системы и салоном, отделанным натуральной кожей. Цветовая гамма обивки соответствует названиям комплектаций и включает серый и черный цвета. Кузов предлагается в пяти цветовых вариантах.
Начальная цена нового седана составляет 2,6 миллиона рублей, в то время как максимальная комплектация обойдется более чем в три миллиона рублей.