Задержка на шесть часов. Из омского аэропорта самолеты вылетают с большими опозданиям

Posted 23 сентября, 03:24
Published 23 сентября, 03:24
Modified 23 сентября, 03:26
Updated 23 сентября, 03:26
Вчера, 22 сентября, в омском аэропорту произошла серьезная задержка рейса U6-676 перевозчика «Уральские авиалинии» в Сочи. Вылет по расписанию должен был произойти в 04:30, сначала его перенесли на 05:55, но в итоге самолет вылетел только в 07:01 по омскому времени. Также почти на шесть часов задержан рейс ЕО480 из омского аэропорта в Сочи, запланированный на 09:05 авиакомпании Икар. Он вылетит в 15:00 по омскому времени.
На сайте аэропорта Адлера также можно найти информацию о самолетах, которые прибывают с опозданием из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Челябинска и Анталии (Турция).
Напомним, что в ночь на 23 сентября Омскую область накрыла сильная непогода. В МЧС омичей предупредили о штормовом ветре до 25 м/c, ливне и облачности.