Задержка на шесть часов. Из омского аэропорта самолеты вылетают с большими опозданиям

Вчера, 22 сентября, в омском аэропорту произошла серьезная задержка рейса U6-676 перевозчика «Уральские авиалинии» в Сочи. Вылет по расписанию должен был произойти в 04:30, сначала его перенесли на 05:55, но в итоге самолет вылетел только в 07:01 по омскому времени. Также почти на шесть часов задержан рейс ЕО480 из омского аэропорта в Сочи, запланированный на 09:05 авиакомпании Икар. Он вылетит в 15:00 по омскому времени.