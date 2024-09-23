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Posted 23 сентября, 03:24

Published 23 сентября, 03:24

Modified 23 сентября, 03:26

Updated 23 сентября, 03:26

В омском аэропорту до шести часов задерживаются самолеты

Задержка на шесть часов. Из омского аэропорта самолеты вылетают с большими опозданиям

23 сентября 2024, 03:24
Фото: 1MI

В омском аэропорту до шести часов задерживаются самолеты

Один из самолетов должен был вылететь в 9 утра, однако рейс перенесли на 15:00 часов дня.

Вчера, 22 сентября, в омском аэропорту произошла серьезная задержка рейса U6-676 перевозчика «Уральские авиалинии» в Сочи. Вылет по расписанию должен был произойти в 04:30, сначала его перенесли на 05:55, но в итоге самолет вылетел только в 07:01 по омскому времени. Также почти на шесть часов задержан рейс ЕО480 из омского аэропорта в Сочи, запланированный на 09:05 авиакомпании Икар. Он вылетит в 15:00 по омскому времени.

Фото: Сайт омского аэропорта

На сайте аэропорта Адлера также можно найти информацию о самолетах, которые прибывают с опозданием из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Челябинска и Анталии (Турция).

Напомним, что в ночь на 23 сентября Омскую область накрыла сильная непогода. В МЧС омичей предупредили о штормовом ветре до 25 м/c, ливне и облачности.

Возможны ЧС. На Омск надвигаются штормовой ветер, дождь и непогода
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#Кристина Антоносян#Общество#Сочи#Омск#Аэропорт#Новости#Задержка#Непогода#Штормовой ветер#Рейс#Ливень#Уральские авиалинии
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