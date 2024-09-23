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Posted 23 сентября, 06:58

Published 23 сентября, 06:58

Modified 23 сентября, 07:00

Updated 23 сентября, 07:00

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В омских больницах работает свыше 100 медиков-мигрантов

23 сентября 2024, 06:58
Фото: Изображение Midjourney
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С 2025 года в Омской области хотят запретить мигрантам работать в сфере здравоохранения, соответствующий проект указа уже подготовили в минтруда. Пока же иностранные специалисты работают в государственных медучреждениях. Узнали в минздраве, сколько именно.

Месяц назад на сайте регионального минтруда появился проект указа губернатора, в котором мигрантам планируют с 2025 года запретить сразу в нескольких сферах. Среди таких сфер есть в том числе и здравоохранение.

Сейчас в бюджетных учреждениях здравоохранения, как выяснилось, работает немало иностранных специалистов. Как сообщили Городу55 в региональном минздраве, иностранные специалисты составляют 0,5% от общего числа медработников — 108 работников.

В бюджетных медучреждениях в настоящий момент работает 61 врач-мигрант и 36 специалистов среднего медперсонала. При этом треть от общего числа работающих в сфере здравоохранения иностранных специалистов — 35 человек — устроились на работу в больницы Омской области именно в 2024 году.

Напомним, что в регионе продолжает сохраняться дефицит врачей. Для врачей и специалистов среднего медперсонала в госбольницах открыто более 1500 вакансий.

Дефицит сохраняется. В больницах Омской области готовы принять более 1500 медиков
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Омская область#Минздрав#Медицина#Врачи#Новости#Мигранты#Медики
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