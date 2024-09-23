В омских больницах работает свыше 100 медиков-мигрантов

Posted 23 сентября, 06:58
Published 23 сентября, 06:58
Modified 23 сентября, 07:00
Updated 23 сентября, 07:00
Месяц назад на сайте регионального минтруда появился проект указа губернатора, в котором мигрантам планируют с 2025 года запретить сразу в нескольких сферах. Среди таких сфер есть в том числе и здравоохранение.
Сейчас в бюджетных учреждениях здравоохранения, как выяснилось, работает немало иностранных специалистов. Как сообщили Городу55 в региональном минздраве, иностранные специалисты составляют 0,5% от общего числа медработников — 108 работников.
В бюджетных медучреждениях в настоящий момент работает 61 врач-мигрант и 36 специалистов среднего медперсонала. При этом треть от общего числа работающих в сфере здравоохранения иностранных специалистов — 35 человек — устроились на работу в больницы Омской области именно в 2024 году.
Напомним, что в регионе продолжает сохраняться дефицит врачей. Для врачей и специалистов среднего медперсонала в госбольницах открыто более 1500 вакансий.