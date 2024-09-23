В омских больницах работает свыше 100 медиков-мигрантов

В бюджетных медучреждениях в настоящий момент работает 61 врач-мигрант и 36 специалистов среднего медперсонала. При этом треть от общего числа работающих в сфере здравоохранения иностранных специалистов — 35 человек — устроились на работу в больницы Омской области именно в 2024 году.