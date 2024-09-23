В Омске за 60 млн выставили на продажу здание с супермаркетом «Магнит»

Posted 23 сентября, 10:34
Published 23 сентября, 10:34
Modified 23 сентября, 10:36
Updated 23 сентября, 10:36
В Омске на улице Светлой выставили на продажу коммерческое помещение с супермаркетом «Магнит». Общая площадь составляет 415 квадратных метров, а цена — 60 млн рублей.
«В настоящее время помещение сдано в аренду федеральной компании, что гарантирует стабильный доход и минимизирует риски для владельца», — говорится в объявлении.
В Омске выставили на продажу детский сад. Помещение находится на улице Конева. Детский сад укомплектован логопедом, воспитателем, поваром, помощником воспитателя. Цена готового бизнеса составляет 1,2 млн рублей.