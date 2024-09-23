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Posted 23 сентября 2024, 10:34

Published 23 сентября 2024, 10:34

Modified 23 сентября 2024, 10:36

Updated 23 сентября 2024, 10:36

Иллюстрация

В Омске за 60 млн выставили на продажу здание с супермаркетом «Магнит»

23 сентября 2024, 10:34
Фото: 1MI. Иллюстрация
Помещение находится на улице Светлой в микрорайоне Заозерный. Общая площадь составляет 415 квадратных метров.

В Омске на улице Светлой выставили на продажу коммерческое помещение с супермаркетом «Магнит». Общая площадь составляет 415 квадратных метров, а цена — 60 млн рублей.

«В настоящее время помещение сдано в аренду федеральной компании, что гарантирует стабильный доход и минимизирует риски для владельца», — говорится в объявлении.

В Омске выставили на продажу детский сад. Помещение находится на улице Конева. Детский сад укомплектован логопедом, воспитателем, поваром, помощником воспитателя. Цена готового бизнеса составляет 1,2 млн рублей.

С персоналом и базой детей. На омском Левобережье выставили на продажу детский сад
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#Евгений Игишев#Бизнес#Недвижимость#Инвестиции#Аренда
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