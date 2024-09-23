Posted 23 сентября, 09:00
Published 23 сентября, 09:00
Modified 23 сентября, 09:00
Updated 23 сентября, 09:00
В Омске состоялся всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей
Омск принял уже 7-е по счету соревнования, проводимые в память о Тимержане Калимулине — советском чемпионе и главе Федерации греко-римской борьбы Омской области: в них приняло участие более 200 юных спортсменов из России и Казахстана, вышедших на ковер ради титула «Лучшего борца».
Памятный турнир по греко-римской борьбе для борцов 13-15 лет проводится в Омске с 2017 года: ежегодно участники соревнований сражаются за пояс и звание «Лучшего борца турнира». На сей раз им стал Амир Кожахметов из Омской области.
«Спортивные мероприятия уже давно стали своего рода брендом Омска. Ежегодно у нас проводятся сотни соревнований, привлекающих внимание спортсменов из разных регионов России и других стран. Мы уделяем большое внимание разным видам спорта, во многих из них есть богатые традиции, в том числе и в греко-римской борьбе. Уже 7 лет в нашем регионе проходят всероссийские соревнования памяти Тимержана Калимулина, которого называли „маэстро борьбы“. Этот турнир завоевал популярность среди борцов, что еще раз доказывает высокий уровень организации спортивных событий в Омске. Мы гордимся нашими мастерами и рады, что в этом направлении нас поддерживают „Родные города“", — отметил Иван Колесник, Министр спорта Омской области.
Высоко оценили и заслуги других спортсменов: на пьедестал взошли порядка 60 борцов, показавших высокие результаты в каждой из 15 весовых категорий. На мероприятии борцов приветствовал Александр Карелин — трехкратный победитель Олимпийских игр и девятикратный чемпион мира по греко-римской борьбе. Спортивное событие стало победителем грантового конкурса «Родные города», который в Омске реализуется при поддержке Омского НПЗ.
«Турнир собрал юных спортсменов и предоставил им замечательную возможность окунуться в гостеприимную атмосферу Омска и, конечно же, проверить свои силы. Уверен, что турнир — самый правильный и элегантный знак уважения и памяти к Тимержану Калимулину. Всем партнерам, особенно компании „Газпром нефть“, за патронат турнира — слова благодарности. Уверен, что это самые выгодные вложения в наше будущее, потому что ребята будут воспитаны в духе и стиле борьбы, тем более — славной омской классической школы борьбы», — рассказал Александр Карелин, сенатор РФ, трехкратный победитель Олимпийских игр, Герой России.
Сам турнир неразрывно связан с человеком, внесшим неоценимый вклад в становление этого вида спорта — Тимержаном Калимулиным, тренером сборной команды Сибири и одним из глав Федерации греко-римской борьбы в нашем регионе. Его дело продолжается и сейчас: дочь спортсмена, Лилия Хомицкая, является одним из организаторов соревнований.
«Путь любой спортивной звезды начинается с детско-юношеского спорта — школ, площадок, секций. Шанс проявить себя должен быть у всех мальчишек и девчонок вне зависимости от города, в котором они живут. Поэтому нам важно, чтобы в наших регионах была вся необходимая инфраструктура и условия для занятий. Поддерживая грантами такие проекты, как турнир памяти Тимержана Калимулина, мы вместе создаем среду, которая позволяет будущим чемпионам проложить себе дорогу к первым профессиональным победам», — поделилась Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Стоит отметить, что развитие спортивных инициатив в Омской области является одним из ключевых направлений программы социальных инвестиций «Родные городе». Ранее в Омске состоялся Чемпионат Сибири по боксу, прошли детско-юношеские турниры по ММА, а в партнерстве с Александром Шлеменко, чемпионом мира по MMA, началось развитие школы единоборств «Шторм».